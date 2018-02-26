男篮世预赛：哈萨克斯坦96-63狂胜卡塔尔

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 - 据哈通社体育网（SPORTINFORM）消息，在日前举行的2019年男篮世界杯预选赛亚太区第二个窗口期第三比赛日D组的比赛中，哈萨克斯坦凭借第三节的6记三分球一举拉开分差，最终在主场以96-63狂胜卡塔尔。

首节比赛，主场作战的哈萨克斯坦率先进入状态，兹加林右侧飚中三分，拜科夫两罚命中，卡塔尔这边失误不断，雅尔加里飚中三分后，哈萨克斯坦8-2取得领先。卡塔尔进行调整后，莫哈梅德反击中制造罚球涨分，阿萨德反击命中，科哈里德飚中三分后，卡塔尔经比分追至10-11。此后卡塔尔延续攻势，埃尔范联手科哈里德上篮得手，克拉斯尼科夫回敬上篮，最后时刻加瓦尼诺夫篮下打成2+1，哈萨克斯坦追至18-19结束首节较量。



次节比赛，哈萨克斯坦队加瓦尼诺夫篮下两罚命中，切什巴克抛投命中，拜科夫造犯规涨分，哈萨克斯坦24-20反超比分。卡塔尔调整后，埃尔哈达利两度突破上篮得手，卡塔尔将比分追至28平。本节最后两分钟，阿巴德哈利姆飚中弧顶三分，阿萨德罚球涨分，拜科夫篮下发威，先是回敬篮下2+1，随后两次造犯规罚球得手，双方战成33平结束上半场较量。



易边再战，哈萨克斯坦率先开火，雅尔加里篮下打板命中，兹加林联手雅儿加里飚中两记三分，哈萨克斯坦打出一波10-2的小高潮，43-35领先卡塔尔。莫哈梅德罚球命中打破卡塔尔得分荒，阿萨德上篮打成2+1，哈萨克斯坦里外开火回敬5分后，哈萨克斯坦54-44继续领先。此后哈萨克斯坦队兹加林联手雅尔加里连中中三分，阿萨德抢断后反击上篮命中，哈萨克斯坦65-52领先结束前三节较量。



末节决战，哈萨克斯坦延续良好的外线手感，切什巴克飚中三分，埃尔范回敬抛投，穆扎加拉耶夫再中三分，马尔查克反击中暴扣得手，哈萨克斯坦打出一波小高潮，以80-56大比分领先。此后切什巴克连续飚中三分，哈萨克斯坦将分差拉大到30分，比赛胜负已定，最终哈萨克斯坦主场轻取卡塔尔。



6月29日，世预赛第三个窗口期，哈萨克斯坦客场挑战伊拉克，卡塔尔主场与伊朗交锋。



本场比赛首发名单：



哈萨克斯坦：雅尔加里、穆扎加拉耶夫、兹加林、拜科夫、克拉斯尼科夫



卡塔尔：阿萨德、科哈里德、莫哈梅德、埃尔范、埃尔哈达利



【编辑：木合塔尔·木拉提】