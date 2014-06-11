十大新星闪耀巴西：曼联国米主力 96后天才亮相

哈通社阿斯塔纳电，据搜狐体育消息，万众瞩目的2014年巴西世界杯即将拉开大幕，而这届世界杯我们肯定会和很多老将告别，布冯、德罗巴、范比滕、克洛泽、兰帕德、弗兰、皮尔洛等老将或许不会再出现在世界杯的舞台。不过正如16年前的欧文、4年前的穆勒一样，这届世界杯肯定又会有一些面孔震惊世界。他们会是谁呢？下面我们就来盘点一下2014巴西世界杯十大年轻的新星，看看哪些球员会在本届世界杯上大放异彩。

1.罗斯-巴克利

本赛季埃弗顿小将巴克利表现出色，年仅20岁的他本赛季为球队打进6球，而主帅马丁内斯更是将手下爱将比作新一代的加斯科因。而巴克利也是英格兰夺得2010年U17欧锦赛冠军的功臣之一。因此屡经大赛考验的巴克利自然不会对大场面怯场。此番霍奇森将巴克利带到巴西，或许会为三狮军团带来惊喜。



2.马特奥-科瓦契奇

克罗地亚中场球星科瓦契奇目前效力于意甲国际米兰队，而本赛季刚刚度过20岁生日的克罗地亚小将是一名全能型中场，在球场上覆盖面积极大，本赛季在联赛中贡献了4粒进球，也为蓝黑军团收获欧战席位做出了自己的贡献。而在本届世界杯上，他也将与莫德里奇、拉基蒂奇一起，率领格子军团再创辉煌。

3.阿德南-贾努扎伊

本赛季英超联赛第7轮曼联迎战桑德兰的比赛中，比利时小将贾努扎伊梅开二度帮助曼联逆转取胜，而年仅19岁的他也因此一炮走红。本届世界杯，欧洲红魔比利时队拥有很多超级新星，而贾努扎伊就是其中之一。不知道在巴西，这名曼联神童能否为我们带来惊喜。



4.卢克-肖

随着阿什利-科尔的老去，英格兰左后卫的位置上又迎来另一名超级新星，那就是年仅18岁的卢克-肖。现效力于英超南安普顿队的超级左闸身体强壮，体力充沛，虽然只有两场国家队比赛经验，但是有很多球迷都认为世界杯上卢克-肖应该占据英格兰主力左后卫的位置。不过目前看来，霍奇森似乎更青睐经验丰富的拜恩斯。不知卢克-肖能否用自己出色的表现打动霍奇森，为自己赢得机会。



5.法布里斯-奥林加

本届世界杯上最年轻的球员是喀麦隆前锋法布里斯-奥林加，1996年出场的奥林加年仅18岁，但是他却是西甲联赛最年轻进球纪录的保持者。2012-2013赛季西甲首轮塞尔塔和马拉加的比赛，替补登场的奥林加在终场前为马拉加打进制胜一球，从而以16岁零98天打破了此前由穆尼亚因保持的16岁零289天的西甲联赛的最年轻进球纪录。而本届世界杯，奥林加也入选了喀麦隆国家队，不知他能否再创历史。



6.迪沃克-奥利吉

除了贾努扎伊外，比利时队还拥有一名超级新星，那就是法甲里尔的小将奥利吉。此番威尔莫茨将奥利吉招进国家队，可见对其器重程度。不过在巴西世界杯上，奥利吉还要面对队内激烈的竞争，因此想要在国家队站稳主力位置，奥利吉还有很长的路要走。



7.何塞-吉梅内斯

乌拉圭小将吉梅内斯目前效力于西甲马德里竞技队，这名身材高大的全能后卫今年只有19岁，是本届世界杯年龄第5小的球星。而只有5场国家队比赛经验的吉梅内斯也将在巴西世界杯的舞台上实现自己的梦想。



8.尼贝尔-本塔莱布

现效力于英超热刺队的阿尔及利亚中场新星本塔莱布今年年仅19岁，身高1.87米的本塔莱布目前仅为国家队出战5次，但是却已经有两球入账。在刚刚结束的阿尔及利亚和罗马尼亚的热身赛中，这名小将就打进一球。或许在本届世界杯上，本塔莱布也能为我们带来惊喜。



9.卡平诺

希腊队年轻门将卡平诺目前效力于希腊联赛劲旅帕纳辛纳科斯队，身高1.91米，体重91公斤的卡平诺有着门将的标准身材。但是在本届世界杯上卡平诺或许不会有所表现，不过日后他可能会成长为希腊队的传奇门将。



10.特伦斯-孔戈洛

这名1994年出生的孔戈洛是范加尔提拔上来的荷兰又一位新星，这名速度奇快，身体灵活的年轻后卫是范加尔十分器重的一名新星。如果在巴西世界杯上能有所表现，那么他也可能会被荷兰老帅带到曼联。