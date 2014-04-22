厄尔尼诺料今夏重临 威力堪比97

哈新社阿斯塔纳讯，据香港文汇网消息，联合国及多国研究均显示，厄尔尼诺现象(El Nino)很可能今年夏季重临，部分先兆更与1997年至1998年大型厄尔尼诺造成数十亿美元农作物损失的情况非常相似。科学家警告，极端天气恐对全球农作物造成严重破坏，进一步推高粮食等商品价格。

厄尔尼诺指太平洋中部和东部海水异常变暖，届时全球最大可可豆生产地区西非、糖及棉花主要生产地澳洲，可能会遇上乾旱天气，印度雨季降雨量可能减少。南美洲有水灾之虞，同时可能为持续乾旱的美国加州带来雨水。

华裔科学家：本世纪频率或倍增 联合国世界气象组织(WMO)2/3预测模型均显示厄尔尼诺会在6至8月重临，但最快可能5月便发生。与厄尔尼诺相反的拉尼娜现象今年料不会出现。 澳洲联邦科学与工业研究组织华裔气象学家蔡文居指，目前赤道附近太平洋海水温度与1997年厄尔尼诺来临前夕十分相似，而该区域传统由东吹向西的信风开始朝相反方向吹，或把潜藏在深海的暖水推上海面，助长厄尔尼诺现象。蔡文居1月研究预测，本世纪大型厄尔尼诺现象的频率可能增加一倍。 科学界普遍认为厄尔尼诺今年重临机会高，但对实际影响规模仍然有分歧。有专家认为，除1997年大型现象外，科学界对极端厄尔尼诺现象的数据不足，需更多时间观察，要判断规模言之尚早。