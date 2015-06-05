中国媒体：“东方之星”客船沉船事故遇难人数升至97人 船身已扶正

哈通社阿斯塔纳6月5日电 中国媒体周五报导称，重庆东方轮船公司所属的"东方之星"客船翻船事故中，截至北京时间5日上午10时，遇难人数升至97人，14人生还，还有345人下落不明。

报导称，始于今晨07:10左右的沉船打捞扶正工作已结束，客轮完全扶正，顶棚已露出水面，但大部分船体仍侵泡在水中。 央视之前还报导，沉船调查准备工作已经展开，目前已经开始对被救起的船员、船长、轮机长的讯问。 中共中央政治局周四召开常委会议，要求继续做好人员搜救和伤员救治，并严肃认真开展事件原因调查，坚持以事实为依据，不放过一丝疑点，彻底查明事件原因。 此外，长江航务管理局也针对涉事重庆东方轮船公司发出紧急通知，要求立即对公司及其所属船舶开展全面自查自纠，对其所属"东方之珠"轮实施停航检查。 新华社周二报导，周一晚间约21时28分，一艘从南京驶往重庆的客船在长江中游湖北监利水域突遇龙卷风发生翻沉，出事船舶共载客458人，其中旅客406人。 失事船舶为重庆东方轮船公司所属"东方之星"客船，船籍为重庆万州，额定载客534人，1994年2月建造。