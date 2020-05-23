巴基斯坦坠机事件致97人死亡 两人幸存

哈通社/努尔苏丹/5月23日 —— 据中新网援引巴基斯坦媒体报道，22日下午在巴基斯坦南部城市卡拉奇发生的坠机事故已造成97人死亡，另有两人幸存。

巴基斯坦国际航空公司(PIA)发言人阿卜杜拉·哈菲兹表示，这架飞机上载有91名乘客和8名机组人员。哈菲兹证实，该客机飞行员在飞机坠毁前曾向机场控制中心报告出现技术故障。

另一方面，当地卫生官员尤塞夫(Meeran Yousuf)证实，有两名乘客幸存并被送往医院。其中一人全身有35%的烧伤，另一人有四处骨折。此外，尤塞夫还说，迄今为止，已确定19名遇难者的身份。

法新社报道称，空客公司随后在一份声明中表示，失事飞机于2004年首次投入使用，2014年被PIA收购，飞行时数约为47100小时。

事故发生后，巴基斯坦总理伊姆兰·汗发推说：“我对巴基斯坦国际航空公司飞机失事感到震惊和悲伤。我与PIA的首席执行官艾尔沙德·马利克(Arshad Malik)取得了联系，他已经前往卡拉奇，并与当地救援队伍取得了联系，这是目前的首要任务。调查将立即启动。我向死者家属表示祈祷和哀悼。”

巴基斯坦军方发言人巴杰瓦将军称，按照总理伊姆兰·汗的指示，已调动了所有紧急服务和资源，疏散工作正在进行中。

据悉，一架巴基斯坦国际航空公司的A320客机22日下午从拉合尔起飞前往卡拉奇，但在准备降落时，在距离卡拉奇真纳国际机场不远处的居民区坠毁。