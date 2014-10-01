美阿签署《双边安全协议》 明年起驻阿美军减至9800人

哈通社阿斯塔纳10月1日电，据中新社报道，美国与阿富汗30日签署《双边安全协议》。根据这份协议，驻阿美军在2014年年底后将减至9800人，2015年年底前再减半，到2016年年底前全部撤离。从明年起，驻阿美军的主要任务为继续反恐行动以及训练阿安全部队。

29日刚刚宣誓就职的阿富汗新总统加尼对协议的签署表示欢迎。他表示，这一协议完全出于对阿富汗和平稳定的考虑。他还表示，协议的签署并不意味着阿富汗在领土主权上有所让步。他说，"阿富汗是个独立的国家，外国军人不能进入清真寺等圣地。" 协议由加尼的国家安全顾问阿特马尔与美国驻阿大使康宁汉姆在喀布尔签署。康宁汉姆表示，该协议的签署，再次表明美国对阿富汗的承诺。他说，"美国将与新总统加尼以及阿政府长官阿卜杜拉保持合作，在未来几年取得更大成果。"

同日，阿富汗还与北约驻阿富汗国际安全援助部队签署一份协议，同意德国、意大利以及土耳其等北约国家在2014年以后继续在阿驻军，人数约为3000人左右。此外，英国将帮助训练阿富汗警察。

美阿两国早在一年前就已敲定协议内容，但由于各种原因迟迟不能落笔。时任阿富汗总统卡尔扎伊此前曾明确表示将把签署环节留给自己的继任者。有分析称，美军在阿的反恐行动造成大量平民伤亡，卡尔扎伊为此承受很大压力。

进入2014年后，阿富汗总统大选又一度陷入僵局。直到本月21日，现总统加尼终于与另一名候选人阿卜杜拉实现和解，后者出任阿富汗政府长官，组建团结政府。在加尼就任的第二天，美阿《双边安全协议》在经历一波三折后终于正式签署。