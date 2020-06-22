哈境内无症状感染者总数达9809人

哈通社/努尔苏丹/6月22日 – 昨日哈国新增新冠病毒无症状感染者964人。

根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月22日，哈国境内无症状新冠病毒感染者总数已达 9809 人，其中21日单日 新增964 人。

各地区无症状感染者数量（新增）如下：

努尔苏丹市 - 1086 (+63)

阿拉木图市 - 1225 (+80)

奇姆肯特市 - 972 (+86)

阿克莫拉州 - 261 (+42)

阿克托别州 - 307 (+19)

阿拉木图州 - 636 (+58)

阿特劳州 - 1061 (+137)

东哈州 - 306 (+20)

江布尔州 - 288 (+56)

西哈州 - 661 (+85)

卡拉干达州 - 1442 (+140)

库斯塔奈州 - 181 (+23)

克孜勒奥尔达州 - 248 (+17)

曼格斯套州 - 295 (+35)

巴甫洛达尔州 - 122 (+12)

北哈州 - 271 (+65)

突厥斯坦州 - 447 (+26)

根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

【编译：木合塔尔·木拉提】