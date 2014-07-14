环法第9赛段：尼巴利痛失黄衫 阿斯塔纳车队仍保持团队第一

哈通社阿斯塔纳7月14日电，据外媒报道，2014年环法自行车赛第九赛段争夺，比利时快步车队的德国车手托尼-马丁以4小时9分34秒获得本站冠军，这是其个人第三次获得环法赛段冠军。法国车手加洛潘，从阿斯塔纳车队的尼巴利手中夺走领骑黄衫。

第九赛段从热拉梅到米卢斯，全长170公里不过设有六个爬坡点，其中在120公里处是一个一级爬坡点，在11.5公里和86公里有两个二级爬坡点，41公里、70公里和127公里则是三个三级爬坡点，105公里的地方则是途中冲刺点。

乐透车队的法国车手加洛潘本站获得第16，比获得第25名的原先黄衫拥有者、阿斯塔纳车队的尼巴利快了整整5分钟。原先总成绩排在第11位的加洛潘，以38小时4分38秒排在总成绩榜第一，把第二位的尼巴利甩下1分34秒。

捷安特-禧玛诺车队的中国车手计成表现不错，以4小时31分12秒获得第169名，创造个人参加环法以来单赛段个人最高排名，并以总成绩39小时54分44秒排名第182位。

佳能戴尔车队的斯洛伐克选手萨甘，依然以267分占有冲刺绿衫，快步车队的波兰选手基维亚特科夫斯基持有青年白衫，托尼-马丁以18分拿到爬坡圆点衫，也是今天的敢斗奖得主，阿斯塔纳车队以114小时22分53秒列在车队首位。