法国女政客将司法部长比作猴子被判9个月徒刑

哈通社阿斯塔纳7月17日电，据环球网援引台湾"中央社"报道，法国极右派政治人物此前把司法部长比拟为猴子，因此被法庭判处9个月徒刑和5万欧元(约合人民币40万元)罚金，是少见的重判案例。律师认为，这是对此提出警告，不能再容忍种族歧视的言论。

法国极右派的前民族阵线政治人物莱克勒(Anne-Sophie Leclere)因种族歧视言论，被判9个月徒刑，罚金5万欧元，且5年不得参选。

莱克勒2013年在社交网站"脸谱"(Facebook)上传了一张图片，把出身自圭亚那，肤色较深的司法部长塔比拉(Christiane Taubira)比拟为"长大后的猴子"，并在电视访问时承认是她所为，引来挑起种族歧视、仇恨和侮辱的调查。 这张贴图当时引发全法国哗然和抗议，连极右派的民族阵线都不苟同，当时就谴责这样的意见，并把莱克勒逐出党外。 根据法国广播电台RTL报道，莱克勒对判决感到沮丧，而且否认自己是种族歧视者。 她说："我不擅言辞，这是肯定的，但我不觉得这需要判处到9个月徒刑和5万欧元罚金。" 她还表示："我不是种族歧视者，那图片也可以是我来自阿尔及利亚、摩洛哥的朋友，或其他任何一个肤色比较深的朋友，他们都清楚我不是种族歧视者。"她认为自己是因为被贴上了"民族阵线"的标签，才会被判得那么重。 据报道，在法国，不时有公众人物发出与种族歧视相关的言论，但法国媒体评估这项判决是前所未见的严厉。挑起种族歧视和仇恨最多可判到1年徒刑，但实际上，判处徒刑的案例并不多。 法国脱口秀表演者狄尔多尼(Dieudonne)也曾因反犹太演出，被判处2.8万欧元(约合人民币22.4万元)罚金，但并没有被判处有期徒刑。相较之下，莱克勒的案件确实判得更重。 有律师认为，法官重判是要提出警告，在21世纪，不该再容忍种族歧视言论。