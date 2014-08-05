美国男篮世界杯阵容已定9人 首发仅剩一悬念

哈通社阿斯塔纳8月5日电，据NBA官网报道，美国男篮训练营现还有16名球员，他们还需要裁掉4名球员，才能最终定下参加世界杯的12人大名单。而从目前的情况来看，有9名球员的位置基本确定，欧文、利拉德和考辛斯等7人将争夺最后的3个席位。至于首发阵容，也只剩下一个悬念。

沃纳罗斯基此前率先爆料，美国男篮将会裁掉沃尔、比尔和米尔萨普，将训练营阵容缩减至16人。之后，美国男篮将在当地时间8月15日前往芝加哥训练，而在出征世界杯之前，他们会公布最终的12人大名单。 目前剩下的16名球员中，一共有4名控卫，他们分别是罗斯(微博)、库里、欧文和利拉德。在这4人当中，罗斯和库里肯定会进入最终的12人大名单，而欧文和利拉德之间将会有一人出局。从当前情况来看，欧文留队的可能性更大。 在锋翼位置，美国男篮一共有7名球员，杜兰特和哈登的位置雷打不动。而且，由于杜兰特有可能出任首发大前锋，因此美国男篮会保留更多的锋卫摇摆人。帕森斯、科沃尔、汤普森有望留队，最后的竞争将会在德罗赞和海沃德之间展开。 在此前的队内赛中，德罗赞得到全场最高的16分，海沃德也是表现不俗，15分钟的时间里贡献7分3篮板3助攻和3抢断。要在这两人之中选出一人，美国男篮将面临艰难的抉择。 至于内线，考辛斯在队内赛中砍下两双，普拉姆利也有10分4篮板的贡献，不过就球风而言，太阳中锋可能更适合美国男篮。另外，德拉蒙德仍然有机会继续留在美国队中。这3名球员，最终会被淘汰两人，剩下一人将担任安东尼-戴维斯的替补。 相比于裁员，美国首发阵容的确定悬念更小。罗斯、杜兰特和戴维斯已经锁定其中三席，他们在此前的训练和比赛中得到了外界的一致肯定。如果K教练偏重于进攻的话，那么他会派上哈登和库里，搭档罗斯、杜兰特和戴维斯，这可能会是美国男篮在世界杯上最常用的首发阵容。当然，如果K教练偏重于防守的话，那么他就会让汤普森出任小前锋，库里和哈登其中一人，将和罗斯搭档后场。