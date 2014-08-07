上合组织9月或将接纳四个新成员国 包括印巴伊蒙

哈通社阿斯塔纳8月7日电，据环球网援引"俄罗斯之声"报道，上海合作组织日前通过了关于接纳观察国程序的文件草案。据悉，这是俄罗斯、中国、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦7月31日在杜尚别举行的外长会议的成果之一。报道指出，该草案一旦在上合组织峰会上获得最终通过，那么将为目前的"六国"组织增添四个观察员国--印度、巴基斯坦、伊朗和蒙古国。

据悉，该草案将被提交给9月召开的上合组织杜尚别峰会。今年，塔吉克斯坦是上合组织的轮值主席国。"四国"几年来一直想敲开上合组织的大门，在此期间它们享用观察员国的权利参与了该组织的经济和文化项目。俄罗斯高等经济学院专家马斯洛夫认为，印度、巴基斯坦、伊朗和蒙古希望加入上合组织的愿望，反映出该组织在亚洲国家眼里的威望和影响力日益增长。 马斯洛夫说："上合组织正在亚洲开始扮演对抗北约的角色。所以这些国家希望参加上合组织，获得对本国利益的某种程度的担保和保护。现在上合组织日益壮大正是因为美国的亚洲政策过于强硬，对这些国家的利益过分打压。美国的亚洲政策，其实质就是对抗亚洲利益。因此，印度、伊朗、巴基斯坦、蒙古自然希望加入上合组织。"

莫斯科国立国际关系学院专家古谢夫认为，接纳印度、巴基斯坦、伊朗和蒙古可让上合组织完全在另一质量水平扮演全球力量中心之一的角色。他说："如果他们成为上合组织正式成员国，那么这将意味着该组织将变成非常强大的机构。如果还有其他国家成为上合组织正式成员国，这将意味着另一支强大全球力量的出现，因为绝对不能再小看它。" 马斯洛夫认为，上合组织向"四国"敞开大门表明，它在日益壮大，能够自我完善，放弃已经过时了的某些规则。他说："长期以来有评论一直认为，同时接纳像印度和巴基斯坦这样彼此存在严重矛盾的国家，对上合组织的未来构成威胁，因为成员国之间本来就有的摩擦会进一步加剧。但是，也有像中巴之间这种特别关系的存在。中国希望巴基斯坦加入上合组织。俄罗斯积极主张接纳蒙古、印度和伊朗。一旦‘四国'加入，上合组织有可能成为亚洲非常强大的组织，在亚洲形成非常强大的经济、文化乃至教育网络。" 上合组织外长在杜尚别还通过了上合组织到2025年发展战略草案。草案由俄罗斯提交。草案提出了将上合组织空间内的全球和地区负面影响降至最低，以及提升其在解决全球问题中的角色的任务。