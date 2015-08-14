绝大多数经济学家预期美联储将于9月加息

哈通社阿斯塔纳8月14日电 据《华尔街日报》14日报道，接受该报调查的私人预测家中有压倒性的多数认为美联储将于下月开始加息，为一段史无前例的货币刺激时期划下句点。

在上周五至周二间接受《华尔街日报》调查的经济学家中，约82%认为美联储将于9月开始加息，13%认为美联储将等到12月份再加息。

上月，接受调查的经济学家有82%预测美联储在9月加息，15%认为美联储会等到12月份再加息。

在最新的调查中，仅3%预测美联储将于10月政策会议上加息，比例跟一个月前一样。美联储已表明有可能在任一次会议上采取行动，但许多分析师预期首次加息时点将是伴随美联储主席耶伦(Janet Yellen)既定新闻发布会的会议，这样她才可以为该行动提供更多细节。耶伦将于9月17日和12月16日的会议结束后召开新闻发布会。

在本月接受调查并提供预测的60名商界和学术界经济学家中，仅一名认为美联储将等到2016年才开始加息。

美联储自2008年12月以来便将基准联邦基金利率降至近零水平，以提振刚经历金融危机、严重衰退和疲弱复苏的美国经济。美联储自2006年6月以来便不曾加息，但耶伦与其他官员已反复表明他们计划在今年晚些时候开始加息。

本月有69%受访经济学家称美联储太晚加息将面临更高风险，31%则认为过早加息会面临更高风险。该比例分配和7月大致持平，当时有71%认为太晚加息风险更高，29%认为过早加息风险更高。

经济学家：美联储可能缓慢加息且再次将利率降至近零水平

据《华尔街日报》对私人预测家的调查，美国联邦储备委员会（简称：美联储）可能会以比预期更为缓慢的速度提升短期利率，甚至在五年内开倒车使利率再次返回近零水平，并于明年某个时点开始削减其持有的大规模资产组合。

《华尔街日报》从上周五到周二共调查了62名企业和学术界的经济学家，尽管不是每位经济学家都回答了所有的问题。绝大多数受访者均预测美联储近10年来的首次加息时点将会在9月份。以下是受访者对其他美联储相关议题的预测。

加息步调缓慢

在本月接受调查的私人经济学家中，约75%预测联邦基金利率在2016年底有更大的可能会低于他们的预期，另外25%则认为该利率可能会高于他们的预期。换句话说，大多数经济学家预测美联储很可能会比预期更为缓慢地提升利率。

Naroff Economic Advisors总裁Joel Naroff表示，他预测加息路径会是"温和激进"的，但美联储也有可能根据经济走势而"更偏保守"。

零利率担忧

接受调查的经济学家中仅31%认为联邦基金利率不可能在首次加息的五年内回归零点。超过三分之二的经济学家认为美联储可能会最终回到利率的起始点。

但许多人看起来并不太担心出现这种情况的可能性。约42%的经济学家表示，回到所谓的零利率下限（名义利率一般不会被降至零点以下）可能会发生，但美联储现在拥有管控这一情况的工具。27%的经济学家称，回到零利率会对经济和美联储政策构成严重风险。

资产流出监测

本月接受调查的约75%的经济学家预测美联储会在2016年的某个时点开始缩减资产组合规模。约25%的经济学家称这一时点最有可能会在6月份。仅4%的经济学家认为美联储会在2015年12月份开始执行这一举措，而17%的经济学家预测会在2017年的某个时候，另有4%的经济学家称美联储会等到2018年。

Naroff表示，他认为美联储会在9月加息，然后在12月再次加息。

Decision Economics Inc.首席全球经济学家Allen Sinai表示，美联储会在开始缩减大型资产负债表的刺激作用前希望看到其实现了充分就业和稳定价格的目标。他预测，美联储会在2017年6月份开始缩减资产组合规模，那时经济将达到充分就业或更强劲的水平，且通胀已回归到2%。