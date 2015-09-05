9岁女孩金发碧眼成世界名模（图）

哈通社阿斯塔纳9月5日电 据多维新闻网，俄罗斯金发碧眼的9岁气质女模克里斯汀娜•皮曼诺娃（Kristina Pimenova），被誉为世界第一美少女。她3岁出道，9岁已经是世界名模了！

克里斯汀娜2005年出生在俄罗斯的莫斯科，但她花了几年时间在法国生活。她有一个姐姐叫娜塔莉亚在英国学习，而她的父亲是一名足球运动员。她的妈妈已经不工作了，大部分时间都在陪克里斯汀娜到其它地方旅行。 从克里斯汀娜一出生，旅行对她的影响就十分巨大。她热爱旅行，喜欢购物，也喜欢拍照。她认为旅游不只是一件好玩的事情，也可以让她学到各个国家的语言。 克里斯汀娜在3岁时就已经开始了模特生涯，一开始是作为摄影模特。人们都希望她能尝试更多的造型，于是她妈妈决定试一试，很快，她的妈妈就了解了克里斯汀娜的拿手绝活，那就是T台时装表演。 克里斯汀娜很爱她的妈妈，因为大部分时间都是妈妈陪着她。她认为妈妈就是她的保护神，每时每刻都在她身边，就连一次小生病妈妈都很着急。克里斯汀娜说爸爸有时很爱逗她玩，她认为爸爸比自己淘气。"但爸爸很爱我，"她说。 克里斯汀娜如今英语有了很大的进步，因为她花了大部分时间在学习英语，她的梦想是有一天能站在T台上做自己喜欢的事，摆自己喜欢的造型。 在今年8月的一场世界模特大赛中，克里斯汀娜排名第二，取得了超过很多成年专业模特的好成绩，这点她爸爸妈妈很骄傲。他们说，没想到自己女儿那么优秀，作为父母他们感到非常惊喜和自豪。 （以下图片取自"Kristina Pimenova"Facebook ）