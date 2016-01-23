全球股市大反弹 美油暴涨9%

哈通社阿斯塔纳1月23日电 据外媒消息，继欧央行行长德拉吉暗示3月可能调整货币政策之后，各国央行进一步支撑市场的前景令投资者欢欣鼓舞。油价接连两日强力反弹，美油布油分别收涨9.0%和10.0%。欧美股市继周四之后继续上扬，标普500指数收涨2.03%，道指收涨1.33%，纳指收涨2.66%。富时泛欧绩优300指数收涨2.78%。

周四，欧央行行长德拉吉表示，全球不确定性、地缘政治风险对经济增长构成威胁，经济下行风险再度上升，欧央行政策立场需要在3月重新审视。

受此鸽派言论影响，全球市场欢欣鼓舞。德意志银行分析师Jim Reid称，去年夏天将全球股市推高至历史高点的"央妈们"已经重新闪亮登场。他表示，"现在市场都期待，黑田东彦能否在下周的日本央行议息会议上释放采取更多行动的信号，以及耶伦在下周三的FOMC会议上是否也会持更加谨慎和鸽派的立场。"

亚洲股市全线反弹。尽管A股早盘高开低走，但午后反攻，最终上证综指收报2916.56点，上涨1.25%。香港恒生指数收涨2.90%，报19080.51点。

日经225指数暴涨5.88%，创四个月以来最大单日涨幅，报16958.53点。日媒称日本央行正"认真考量"扩大其货币宽松举措，日本央行将于1月28－29日举行为期两天的政策会议。

不仅亚太市场情绪回暖，周四德拉吉的鸽派表态也提振欧股当日全线上涨。周五，欧股继续反弹，富时泛欧绩优300指数收涨2.78%，报1329.56点，本周累计上涨2.62%。

美股同样继续上扬。周五，标普500指数收涨37.91点，涨幅2.03%，报1906.90点，本周累计上涨1.4%。道琼斯工业平均指数收涨210点，涨幅1.33%，报16093.51点，本周累计上涨0.7%。纳斯达克综合指数收涨119.12点，涨幅2.66%，报4591.18点。

有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所（CBOE）波动性指数（VIX）大幅下降16.1%，报22.4，仍然高于20的长期平均水平。

受欧美部分地区降温增加供暖需求、投资者买回创纪录空头头寸以及德拉吉鸽派言论提振市场等因素影响，油价暴跌至12年来低位之后，出现报复性反弹。美油涨逾9%，布油涨逾10%，刷新1月12日以来高位。

另外，油服公司贝克休斯（Baker Hughes）周五数据显示，1月22日当周，美国石油钻井平台减少5台，至510台，创2010年4月以来新低。在过去10周内，美国石油钻井平台数已第九次下降。

油价接连两日强力反弹。WTI 3月原油期货周五大幅收涨9.0%，创2015年8月27日以来最大单日收盘涨幅，报每桶32.19美元，创1月8日以来收盘新高，本周累计上涨5.9%，WTI 2月原油期货本周累计上涨9.4%。布伦特3月原油期货收涨10.0%，报每桶32.18美元，本周累计上涨大约9.0%。

工业金属价格继续上涨。伦敦交易期铜收涨0.3%，至每吨4443美元。不过，COMEX 2月黄金期货则继续下跌0.2%，收跌1.90美元，报每盎司1096.30美元，但本周仍累计上涨0.5%。

