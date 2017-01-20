今年哈中两国将落实9个合作项目

哈通社阿斯塔纳 - 据24.kz消息，2017年，哈萨克斯坦与中国将落实9个合作项目。

总价值超过17亿美元的这些合作项目，属于"丝绸之路"计划框架下的首批落地项目。



据悉，目前哈萨克斯坦与中国之间的经贸总额已经超过了140亿美元。



而在19日于阿拉木图举行的哈中两国商界人士会议上，与会各方一致认同，应努力将这一数据提升至400亿美元。



此外，与会人士们还就落实两国达成的合作协议及相关项目进行了讨论。



"中国政府和企业家们对哈萨克斯坦市场有着极高的兴趣，而且，哈萨克斯坦也有着相当高的投资价值。我认为，在符合两国共同利益的领域进行投资，是很有必要的。" 中国商业咨询公司总裁刘传努（音译Чжуаньу Лю）说。



会上，经济学家和企业家们均表示，应合理的利用哈萨克斯坦具有的地理优势。通过丝绸之路经济带计划链接中国与西方国家，并通过"光明大道"经济计划实现基础设施建设的发展。



其中，价值17亿美元的9个合作项目便是这一计划中的重点。



经济学教授维利穆尔•奥肯称，"丝绸之路"与"光明大道"高度契合，其主旨都是提高两国之间的物流贸易总量。



"此外，支持现代化的投资也是其主要目的。"他说。



与会企业家们认为，要想实现哈萨克斯坦经济的振兴，需要大力提升农业和中小企业的发展，并促进矿产品加工企业的成长。通过这一方式，将我国本土生产的绿色产品，出口到邻国市场当中。



而为了发展工业而出台的各项优惠政策，也为外来投资的进入提供了便利。



【编译：木合塔尔·木拉提】