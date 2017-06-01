毛里塔尼亚总统9月将访问哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳 --总统特使兼外交部副部长阿克勒别克•卡玛勒丁诺夫日前在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特会见该国总统阿齐兹。

卡玛勒丁诺夫向阿齐兹转交了纳扎尔巴耶夫总统的邀请函，表示纳扎尔巴耶夫总统邀请毛里塔尼亚总统阿齐兹出席即将于2017年9月10日至11日在阿斯塔纳举行的伊斯兰合作组织科学与技术峰会。阿齐兹表示，愿意于9月对哈萨克斯坦进行正式访问，并出席伊斯兰合作组织科学与技术峰会。



卡玛勒丁诺夫表示，毛里塔尼亚长期以来一直支持哈萨克斯坦外交政策，其中包括哈在联合国安理会的工作、关于成立伊斯兰组织食品安全带的提议及即将举行的阿斯塔纳世博会等。为此，卡玛勒丁诺夫向毛里塔尼亚总统致以感谢。





卡玛勒丁诺夫还高度评价毛里塔尼亚在打击国际恐怖主义和维护地区安全所发挥的重要作用。



当日，卡玛勒丁诺夫会见毛里塔尼亚外交与合作部长比赫、总统国际事务顾问道姆。双方就两国各领域双边合作前景、共同关心的国际和地区重大问题深入交换意见。会谈还谈及了毛里塔尼亚在农业、渔业、采矿业及石油生产领域的潜力。





毛方表示，将支持旨在和平解决叙利亚问题的阿斯塔纳会谈。



会谈后，卡玛勒丁诺夫在努瓦克肖特举行了新闻发布会。



【编译：昂哈尔】

