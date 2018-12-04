哈萨克斯坦使用猎鹰9号火箭发射两颗卫星

哈通社/阿斯塔纳/12月4日 -- 埃隆•马斯克（Elon Musk）的太空探索技术公司（SpaceX），于12月3日阿斯塔纳时间00:32时于美国加利福尼亚的范登堡空军基地（Vandenberg Air Force Base）成功发射了一枚猎鹰9号（Falcon 9）火箭。

根据SpaceX公司的发射客户Spaceflight所提供的数据，这枚火箭一次性将包括两枚哈萨克斯坦卫星的64颗人造卫星送入了太空轨道。



两枚哈萨克斯坦卫星分别是KazSTSAT和KazSciSat 1。



KazSTSAT重量100公斤，运行轨道高度542公里。卫星从2015年开始，在英国SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd)公司基地内，由哈萨克斯坦专家组装制作。卫星设计用于监测自然灾害和农业观测。



KazSciSat 1重量5公斤，由LLP Ghalam组装制作，该卫星将用于测量地球的磁场。





据悉，周一的这项代号为"SSO-A"的发射任务。此次发射任务包括了15个"微型卫星（Microsats）"和49个"立方体卫星（Cubesats）"。



这些小型卫星来自34个不同的私人企业和公共组织，属于17个不同的国家。除了哈萨克斯坦以外，还有：美国，澳大利亚，意大利，荷兰，芬兰，韩国，西班牙，瑞士，英国，德国，约旦，泰国，波兰，加拿大，巴西和印度。



SpaceX的猎鹰9号（Falcon 9）最新版火箭，被命名为猎鹰9号Block 5，它在退役前可以进行多达100次的发射飞行，最多可以连续发射10次而无需进行重大整修。它是SpaceX公司针对猎鹰9号进行的最终升级版，专为可重复使用而设计，以期使火箭的回收和再利用变得更容易。



通过SpaceX公司火箭完成哈萨克斯坦卫星发射的计划，是在今年于阿斯塔纳举行的Digital Bridge国际峰会期间提出的。



【编译：木合塔尔·木拉提】