哈萨克斯坦总统选举候选人提名期结束 9名候选人参加大选

哈通社/努尔-苏丹/4月29日-哈萨克斯坦总统选举候选人提名期28日正式结束。

据悉，共有9名候选人已获得参选资格，将参加定于今年6月9日举行的总统选举。



这9名总统候选人分别是：



"祖国之光"党的哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫，现任哈萨克斯坦代理总统；



"光明道路"民主党的达尼亚•耶斯帕耶娃，现任马吉利斯（议会下院）议员；



共产主义人民党的江布尔•阿赫梅特别科夫，现任马吉利斯（议会下院）议员；



"阿吾勒"人民民主党的托留泰•拉赫姆别科夫，现任国家农业科学教育中心执行主席；



工会联合会的阿曼格勒德•塔斯毕赫夫，现任工会联合会西哈州分部主席；



"民族命运"运动的阿米尔詹•卡萨诺夫；



建筑商联盟的塔勒哈特•叶尔哈利耶夫，现任建筑商联盟主席职务；



“伟大草原雄鹰”公共文化协会的萨德-别克·图格勒；



"人口统计学"公共协会的朱玛泰•阿里吾勒，现任马吉利斯（议会下院）议员职务。



值得一提的是，目前，托卡耶夫、耶斯帕耶娃、图格勒、拉赫姆别科夫和塔斯毕赫夫已通过国语--哈萨克语水平考试，其余4位候选人将于近期参加考试。



【编译：达娜】