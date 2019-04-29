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    哈萨克斯坦总统选举候选人提名期结束 9名候选人参加大选

    10:53, 29 四月 2019
    Photo: None
    哈通社/努尔-苏丹/4月29日-哈萨克斯坦总统选举候选人提名期28日正式结束。

    据悉，共有9名候选人已获得参选资格，将参加定于今年6月9日举行的总统选举。

    这9名总统候选人分别是：

    "祖国之光"党的哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫，现任哈萨克斯坦代理总统；

    "光明道路"民主党的达尼亚•耶斯帕耶娃，现任马吉利斯（议会下院）议员；

    共产主义人民党的江布尔•阿赫梅特别科夫，现任马吉利斯（议会下院）议员；

    "阿吾勒"人民民主党的托留泰•拉赫姆别科夫，现任国家农业科学教育中心执行主席；

    工会联合会的阿曼格勒德•塔斯毕赫夫，现任工会联合会西哈州分部主席；

    "民族命运"运动的阿米尔詹•卡萨诺夫；

    建筑商联盟的塔勒哈特•叶尔哈利耶夫，现任建筑商联盟主席职务；

    “伟大草原雄鹰”公共文化协会的萨德-别克·图格勒；

    "人口统计学"公共协会的朱玛泰•阿里吾勒，现任马吉利斯（议会下院）议员职务。

    值得一提的是，目前，托卡耶夫、耶斯帕耶娃、图格勒、拉赫姆别科夫和塔斯毕赫夫已通过国语--哈萨克语水平考试，其余4位候选人将于近期参加考试。

    【编译：达娜】

    标签:
    政党 选举 政治 中央选举委员会 黄金储备
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