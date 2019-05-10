韩国：朝鲜9日发射的飞行器为近程导弹

哈通社/努尔-苏丹/5月10日 -- 据韩联社报道，韩军一名负责人10日在记者座谈会上表示，经韩美联合研判，暂时认定朝鲜9日发射的飞行器为近程导弹。但美国国防部将其定性为有违联合国安理会涉朝决议的"弹道导弹"，韩美评价不一引人关注。

该人士表示，据我所知，美媒称其为弹道导弹的报道并非五角大楼的正式立场，美国官方认定其为小型近程导弹。美国国防部当地时间9日发表声明称，朝鲜当天在西北部地区试射多枚弹道导弹，导弹飞行距离超过300公里。对此，该人士说，韩军没有断言朝鲜所射武器非弹道导弹，只是在现阶段暂时将其认定为近程导弹。

就朝鲜昨天和4日发射的是不是同一种武器的提问，该负责人称，韩美情报部门正在对朝鲜9日发射的飞行器进行精密分析。但在现阶段可以肯定的是，4日的发射车是轮式，而9日是履带式。部分军事专家指出，这很可能是朝鲜版"伊斯坎德尔"导弹。

对于朝鲜发射近程导弹是否违反韩朝《九一九军事协议》的提问，该负责人说，协议中虽未有相关条款，但有双方致力于缓解半岛军事紧张的内容，因此朝鲜此举可视为与协议宗旨背道而驰。

韩国联合参谋本部9日表示，朝鲜当天下午4时29分和4时49分许在平安北道龟城地区朝东发射两枚疑似近程导弹的不明飞行器，飞行距离分别为420多公里和270多公里。

【编辑：木合塔尔·木拉提】