9名哈萨克斯坦运动员将参加青岛世界柔道大师赛

哈通社/努尔苏丹/12月10日 -- 2019年世界柔道大师赛将于12月12日至14日在中国青岛举行。

据哈萨克斯坦柔道联合会消息，世界柔道大师赛是世界最高竞技水平的柔道赛事之一，大师赛由国际柔道联合会授权，是国际柔联年度系列赛事中仅次于世界锦标赛的国际柔道赛事，本届大师赛也是2020年东京奥运会最重要的积分赛之一。

由于此次赛事中取得的积分将成为运动员获得奥运入场券的重要标准，因此得到了世界各国的关注。

今年的赛事将吸引来自67个国家的448名选手参赛。

根据国际柔道联合会的规则，大赛中的金牌得主将得到1800分，银牌得1260分，铜牌900分。

哈萨克斯坦此次将有9名运动员参赛。

分别是：

男子组——叶勒多斯·斯梅托夫（60公斤级）、古斯曼·柯尔克孜巴耶夫（60公斤级）、叶勒多斯·赛力克詹诺夫（66公斤级）、詹塞·司马古洛夫（73公斤级）、迪达尔·哈姆扎（81公斤级）、伊斯拉姆·波兹巴耶夫（90公斤级）

女子组——奥特巩谢耶戈•加尔巴德拉克（48公斤级）和赛维拉·尼珊巴耶娃（57公斤级）

【编译：木合塔尔·木拉提】