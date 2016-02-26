埃及首次承认俄空客A321空难为恐怖袭击

哈通社阿斯塔纳2月26日电 埃及总统塞西25日首次承认西奈半岛上空发生的俄空客A321空难为"恐怖袭击"，A321是"被击毁"的。

综合媒体2月25日报道称，塞西（Abdel Fattah al Sisi）在展示国家2030年前发展报告时首次公开承认A321事故存在外部因素。"对恐怖主义的对抗是否已经结束？不，还没有。恐怖袭击的实施者为的只是打击旅游业吗？不，是为了打击与俄罗斯、意大利和其他各国的联系。"塞西说。

2015年10月31日，俄罗斯发生了航空史上最大的一次空难。俄罗斯科加雷姆航空公司一架从沙姆沙伊赫飞往圣彼得堡空客A321客机在西奈半岛失事，机上的217名乘客和7名机组人员全部遇难，大部分遇难者是俄罗斯公民。

埃及民航部门曾在去年发表的关于俄罗斯A321客机坠毁事故的初步报告中称，没有任何证据表明客机是因遭恐怖袭击而坠毁的。但根据俄方专家的调查结果，飞机在飞行时，一枚威力等同于1公斤TNT炸药的自制爆炸装置引爆，并造成飞机在空中解体。

极端组织"伊斯兰国"武装分子宣称对空难事件负责，称制造空难是为了报复俄罗斯在叙利亚的空袭行动。