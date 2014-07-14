空客将推出新款客机A330neo

哈通社阿斯塔纳电，据FT中文网消息，空客公司将在英国范堡罗航空展上宣布对其颇受欢迎的A330客机进行改造，该飞机制造商希望推翻波音在利润可观的远程客机市场上的主导地位。

据知情人士称，在几个月的猜测后，空客将于周一宣布改造其宽体客机A330，新机型的名字为A330neo，将搭载更省油的发动机。

该公司希望再现窄体客机A320在更换发动机后取得的成功。A320neo的销量超过了2800架。今年6月，空客表示，如果改造成功，可能会销售逾1000架A330neo。 空客需要延长A330的寿命，因为目前未交付的该机型客户订单只有不到250架，约为两年的产量。这种机型是1994年开始投入使用的。 此次改造也是空客试图取代波音在利润可观的宽体客机市场地位的更广泛战略的一部分。尽管两家飞机制造商的较大型客机销量不及短程飞机，但利润率通常较高。 空客高管坚持表示，这款新机型的燃油效率将与波音竞争机型相当，波音机型主要是梦幻客机的中小机型。 波音首席执行官詹姆斯•迈克纳尼对于燃油效率相当的说法提出异议，他坚持表示，波音有能力在远程客机市场继续保持其相对于空客的绝对优势。 "我们的专家告诉我们，（A330neo）无法在燃油效率方面与我们的787客机相提并论，"他在接受英国《金融时报》采访时表示，"到目前为止，波音生产的最强优势在宽体客机领域。" 空客计划以低于梦幻客机的价格销售A330neo。如果空客能够向航空公司和飞机租赁公司供应多达1000架A330neo，将大抵赶上787客机的订单数量。