奥迪A9/新款CX-5等 洛杉矶车展新车盘点

哈通社阿斯塔纳11月15日电，据网易汽车报道，11月18日-20日，洛杉矶车展将在美国西海岸举行，虽然对于中国来说其关注程度似乎不比同期举行的广州车展强烈。但作为北美地区第三大国际性车展，不少厂家选择在洛杉矶车展发布最新车型，而在本届洛杉矶车展中，将有25款车全球首发，30多款车北美首发。首发车型从旗舰SUV和超豪华轿车，到最新紧凑车型和零排放量产和原型车等，首发数量预计将创纪录。

奥迪A9 奥迪A9定位为四门Coupe豪华轿跑，据此前消息，该车将于本次的洛杉矶车展亮相。按照奥迪计划，量产车型将在2017年正式发布。

改款奥迪Q3/RS Q3 改款的奥迪Q3主要在外观设计方面进行了优化，同时，新款奥迪RS Q3在动力上也将会升级。新车有望在2015年初上市销售。 改款Q3的前杠显得非常运动，进气格栅的整体轮廓从之前的倒梯形结构变成了近乎于方形的轮廓，并且在格栅周围加入了银色亮条装饰，显得更加精致。此外，新车配备了氙气头灯和新样式的LED日间行车灯。普通版车型的前保险杠两侧取消了雾灯，取而代之的是大面积的进气口装饰板，整体看上去气势十足，颇有些RS系列的气势。

而RS Q3则在这个区域布置了一个货真价实的进气口，并且通过银色的饰板点缀。大灯在运用了LED光源之后内部结构进行了优化，有效提升了整车的科技感。 动力方面，奥迪改款Q3搭载了6款引擎，具体包括3款涡轮增压汽油引擎和3款柴油引擎。此外，改款RS Q3依然搭载2.5L五缸涡轮增压引擎，经过优化后其最大功率增加到250kW，最大扭矩增加到450N•m，匹配7速S tronic变速箱，带有Quattro全时四驱系统，0-100km/h加速时间提高到了4.8秒，相比现款车型提升0.7秒。