AC米兰不留巴神卡卡也要走？惊曝卡卡已巴西密会买家

哈新社阿斯塔纳讯，据新浪体育消息， 因扎吉非常接近正式执掌AC米兰一线队了，与此同时西多夫注定离开，不过离开的可能并不仅仅是西多夫一个人，意大利媒体已经爆料称巴洛特利将会在这个夏天离开AC米兰，这是俱乐部高层做出的决定，同样将离开AC米兰的很可能还有一位核心球员，那就是卡卡。

尽管AC米兰此前表示卡卡会继续留在球队，卡卡也公开表示会再为红黑军团效力一年，但是在一切没有彻底敲定之前，任何事情都有可能，西班牙《阿斯报》就曝出了一个惊人的消息，称卡卡目前正在同美国球队奥兰多城高层进行秘密的会面，地点是在卡卡的巴西老家。《阿斯报》表示卡卡本人的倾向还是加盟奥兰多城，并表示AC米兰无缘欧战让卡卡有了提前离开球队的可能，而卡卡同奥兰多城巴西老板奥古斯托的私人关系也会起到非常关键的作用。 对于AC米兰来说，多位球员的可能离队也让球队需要在今夏加紧引进新援，塔拉布特就是球队一直希望买断的球员，不过同女王公园巡游者之间的谈判一直不是很顺利，不过根据英国《卫报》透露的消息，由于女王公园巡游者新赛季重新升入英超，但是球队将会面临欧足联的财政公平原则的限制，甚至可能面临巨额罚款，这就让出售塔拉布特成为了可能，《全市场》就比较乐观的表示，"塔拉布特距离AC米兰更近了。"由于塔拉布特本人也是非常希望留在AC米兰，《全市场》表示女王公园巡游者将被迫将其出售给AC米兰，至于价格，肯定会低于此前他们坚持的700万欧元。 在后防线，AC米兰仍旧在为得到瓦伦西亚中卫拉米而努力，不过西班牙媒体表示，AC米兰提出的700万欧元打包买入拉米加上西索科是瓦伦西亚无法接受的，他们的想法是将两人的交易分拆开，毕竟700万欧元这个数字太低了，《足球市场新闻》则是透露了AC米兰继续紧追卡利亚里队内的19岁防线天才穆鲁，并表示加利亚尼已经同卡利亚里方面进行了接触，询问对方的出售计划，明确表示AC米兰的意愿。