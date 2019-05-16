纳扎尔巴耶夫：AEF提出的建议为及时应对全球挑战提供了机会

哈通社/努尔-苏丹/5月16日 -- 哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫16日在第十二届阿斯塔纳经济论坛（AEF）发表讲话时表示，在AEF提出的建议和结论为哈萨克斯坦及时应对全球挑战提供了机会。

纳扎尔巴耶夫说："我们的定期会晤已成为很好的传统，而且我高度重视在这一平台上建立的友好关系。2008年提出举办该经济论坛倡议以来，我们今年迎来了第十二届。"

首任总统指出，阿斯塔纳经济论坛每年都就国际和区域性最重要的问题进行讨论。

"这是影响近些年发展的战略问题。这些年来，AEF就G-Global、环境问题、脱贫、人力资源发展和新能源等问题进行了讨论。去年我们成功举办了全球挑战峰会。此外，联合国大会的支持下在经济论坛平台举行了2场反危机研讨会。"他说。

纳扎尔巴耶夫指出，阿斯塔纳经济论坛期间提出的建议和结论为哈萨克斯坦发展带来了正面影响。

"在这里提出的建议和结论大多时候为哈萨克斯坦及时应对全球挑战和克服困难提供了帮助。我们认为，其他国家和地区也将会借鉴这些想法和建议。"他说。

【编译：小穆】