外媒：俄罗斯爆发AH1N1流感疫情

哈通社阿斯塔纳1月19日电 据外媒报道，俄罗斯年初以来爆发AH1N1流感，现已造成多人死亡，还有百余人因此住院。

消息称，尽管医生称此次流感属季节性流感，但其感染人数说明了此次流感爆发的严重性-在号称俄罗斯"北方首都"的城市圣彼得堡，已有超过500人因发现流感症状被送往医院，其中123人被确诊患有猪流感。



"此次猪流感造成的死亡病例比以往的都多，"当地卫生官员18日说。"确诊患者中已有多人死亡，这些患者还患有多种严重的并发症。"

据流感病毒研究所的估计，从今年年初以来，大约有至少10人死于流感或流感造成的肺炎。媒体报道称俄罗斯中部、西部、西南部地区几乎每天都会有新的死亡病例。



AH1N1病毒最早发现在19世纪30年代，之所以被称为猪流感是因为和感染猪的流感病毒很相似。猪流感的症状包括咳嗽、发烧、疲劳、咽喉肿痛，有时也会有呕吐和腹泻，同时引发急性肺炎或者呼吸衰竭。其传播方式与季节性流感一致，通过受感染者的咳嗽或打喷嚏时的飞沫传播。



据科学家估计，在2009年全球超过15万人死于此种病毒。而在2015年，此病毒袭击印度，造成3.1万人患病，其中超过1800人死亡。