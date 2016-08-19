对我国拳手列维特作出争议判罚的奥运裁判遭AIBA禁赛处罚

哈通社阿斯塔纳8月19日电 据Fightnews报道，国际业余拳击协会(AIBA)日前公布了一批因"不称职"而遭禁赛裁判的名单。

被禁赛裁判中，包括主裁我国选手瓦西里•列维特与俄罗斯选手叶夫根尼•季先科之战，以及爱尔兰选手迈克尔•柯兰与俄罗斯选手弗拉迪米尔•尼基汀之战的裁判员，爱尔兰人迈克尔•格拉赫。



据悉，之所以做出这一调整，是因为这些裁判的业务能力无法达到AIBA的从业标准。



但是，AIBA同时也表示，不会更改那些已经结束但充满争议的判定。



"从奥运会第一天开始，AIBA已经举办了239场比赛，"AIBA在一份声明中说道，"我们已经复核了所有的判定，最终得出结论，只有极少量的判定与期望的水平不符。作为结果，AIBA相关评估委员会已经一致决定，涉事的裁判和仲裁都不得继续执法2016里约奥运会。"



值得一提的是，尽管哈萨克斯坦举重联合会表示将尊重AIBA的裁决结果，但瓦西里•列维特之战的判罚，依然遭到了舆论的一致抨击。



哈萨克斯坦网民自发发起“为列维特制作金牌”的众筹活动，而哈举联则宣布，将为列维特颁发与奥运金牌得主一致的奖金。



无独有偶，输给俄罗斯选手弗拉迪米尔之后，爱尔兰前世界冠军迈克尔•柯兰甚至指责AIBA与俄罗斯政府之间存在腐败交易。



他在推特中就此事质询俄罗斯总统普京，他说道："嘿，弗拉基米尔·普京，国际拳协收了你们多少钱？"并得到网友广泛转发。



据悉，此次被禁赛的裁判当中，还包括一名哈萨克斯坦裁判。（编译：木合塔尔·木拉提）