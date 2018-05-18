AIFC总裁：全球经济重心逐渐转向亚洲

哈通社/阿斯塔纳/5月18日 -- 阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫18日在阿斯塔纳经济论坛2018全球挑战峰会上表示，逐渐转向亚洲的全球经济重心也将转向中亚。

"我们看到了当今全球性挑战的两大方向。首先是逐渐转向亚洲的全球经济重心。根据战略地图研究，可以清楚地看到新经济发展的重心，它也将转向中亚地区。因此，中亚拥有国际金融机构具有重要意义。阿斯塔纳国际金融中心的建立也是迈向前进的重要一步。" 克里姆别托夫说。



据他介绍，目前金融中心系统并没有明显的变化。



"我认为，世界四大金融中心（纽约、伦敦、香港、新加坡）彼此之间有着密切的合作。我们曾讨论英国脱欧后是否会迎来重大的变化或金融重心是否会转移至其他城市等问题。在这方面，我们没有看到任何变化。从我们的角度来看，我们需要将这些问题以中亚级别进行讨论，但这一方面没有中亚地区及全球性商业枢纽。因此，我们希望在此建立商业枢纽和金融中心。" AIFC总裁说。





他还表示，哈萨克斯坦在过去20年以来与位于伦敦、纽约以及莫斯科的金融中心展开联系，而现在哈萨克斯坦需要参与竞争，并致力将金融在中亚地区得到发展。



"其次，我们还将注重‘一带一路'倡议。因为中国经济在过去40年得到了很大发展。他们打开了经济的大门，进行了改革，经济作用日益得到增加。金融中心还将在上海开设。这一举措，将有望给中国带来大规模的经济增长，并为加强与其他金融中心之间的合作创造机遇。在中亚地区，阿斯塔纳国际金融中心将起到重要作用。" 克里姆别托夫说。





【编译：木合塔尔·木拉提】