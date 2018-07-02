AIFC总裁克里姆别托夫就加密货币发表个人意见

哈通社/阿斯塔纳/7月2日 -- 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特·克里姆别托夫2日在政府大楼举行的新闻发布上就加密货币和区块链问题发表了个人意见。

"目前全球加密货币总市值已达到5000亿坚戈。世界各国在这方面的立场是什么？据我所知，G20国家财政部部长近日就加密货币没有全球威胁这一问题达成共识。每个国家的金融监管机构应对所有行动进行监控，哈萨克斯坦央行在这方面开展了有效的工作。随着一个新技术的来临，不法分子也会相继出现。他们会利用这一技术实施新的诈骗手段。"克里姆别托夫说。

据他介绍，对加密货币进行投资的投资者们或许会像不动产业投资失利那样遭遇同一个结果。

"因此有必要对这一行业进行监控。然而各国在管理加密货币方面有着各自的方式。例如，美国、日本以及瑞士等国家除了管理措施外，还实施了征税政策。因为投资者们对加密货币的兴趣得到增长，某些国家开始相互竞争，并试图对加密货币交换创造必要的条件。我们完全支持区块链技术，而加密货币则需要进行更多的研究工作。阿斯塔纳国际金融中心可以成为测试加密货币的试验地。" AIFC总裁说。

新闻发布会期间，克里姆别托夫还向大家分享了关于阿斯塔纳国际金融中心的好消息。

"若大家还记得，我在上周宣布了AIFC注册公司数量接近50家。今天有个好消息想跟大家分享。截至目前，注册公司数量达到了55家。年底前，预计将达到100家。此外，全球知名金融机构也对AIFC表示出巨大的兴趣。" 克里姆别托夫说。

【翻译：冰山】