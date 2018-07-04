AIFC框架下将有哪些国有公司进行公开募股？

哈通社/阿斯塔纳/7月4日 -- 政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫4日在阿斯塔纳金融日（Astana Finance Days）论坛上表示，阿斯塔纳国际金融中心的第一步将成为大型国有公司们的公开募股。

"我们向前迈出的第一步将是大型国有公司们在阿斯塔纳国际金融中心进行公开募股集资（IPO）。国家经济巨头 - 阿斯塔纳航空公司、哈萨克斯坦国家原子能工业公司、哈萨克斯坦电信公司预计将进行首次公开募股。截止2020年年底，其他哈萨克斯坦国家铁路公司、国家石油天然气公司、萨姆鲁克能源公司、哈萨克邮政公司、陶肯-萨姆鲁克矿业公司、哈萨克航空公司等大型企业也将公开发行股票。"萨金塔耶夫说。

政府总理指出，这对企业家和投资者来说将是一个特殊的机遇。

"就在昨日，阿斯塔纳市举行了吸引来自40多个国家的500多名企业家和投资者们参与的哈萨克斯坦全球投资圆桌会议。投资者们与政府建立直接对话以及与合作伙伴交换意见充分体现了希望在哈萨克斯坦开展业务的强烈投资兴趣。圆桌会议框架下共签署了总价值接近48亿美元的30多个商业协议。哈萨克斯坦政府邀请大家成为AIFC的成员。哈萨克斯坦将证明其全球透明度以及致力于与大家建立对话的愿景。" 萨金塔耶夫说。

【翻译：冰山】