纳扎尔巴耶夫总统出席AIFC证券交易所开市仪式

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 -- 纳扎尔巴耶夫总统14日出席阿斯塔纳国际金融中心证券交易所开市仪式。

"我们共同见证了一个伟大事件。多年前，您在世博会建造工程启动仪式上表示，世博会结束后将开设国际金融中心，而今天它正式开始运营。对于哈萨克斯坦经济来说，这是历史性时刻，同时是金融领域的新起点。因此，请允许我真诚地祝贺您。" "萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金董事会主席阿赫梅特江•叶西莫夫说。

值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统于今年7月5日出席阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）开业典礼，并敲响了金融中心开业钟声。

据了解，2015年12月，纳扎尔巴耶夫总统签署了关于《阿斯塔纳国际金融中心》法案，确立阿斯塔纳国际金融中心的地位和职能。阿斯塔纳金融中心的成立宗旨，是为了建立起一个能够比肩国际领先金融中心的、为相关投资者提供金融服务的大型综合性金融平台。此外，它是中亚基于英国基础的唯一一个金融中心。

阿斯塔纳国际金融中心独立法院和国际仲裁中心将保障公平考虑各方的权利。来自英格兰和威尔士的9名知名法官将在金融中心法院担任法官职务。

【编译：冰山】