AIFC国际仲裁中心与亚洲多家国际仲裁调解机构签署合作协议

哈通社/努尔苏丹/10月31日—在“中国仲裁周” 和“香港仲裁周”框架内，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）国际仲裁中心（IAC）与亚洲五大知名国际仲裁调解机构签署谅解备忘录。

消息称，活动框架内，国际仲裁中心主席芭芭拉•多曼分别与中国国际经济贸易仲裁委员会香港分会（CIETAC HK）、香港国际仲裁中心(HKIAC)、中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC China)、“一带一路”国际商事调解中心（BNRMC）以及北京国际仲裁中心(BIAC)签署了合作备忘录。

芭芭拉•多曼指出，很高兴国际仲裁中心得到了亚洲领先国际仲裁和调解机构的承认和支持，成为解决中亚国际和区域商业争端的新中心。此次签署的合作文件将确保双边合作，同时有助于国际仲裁中心在哈萨克斯坦和全球的企业发展。

值得一提的是，AIFC国际仲裁中心2018年1月初投入运作，2018年2月，著名英国商业律师芭芭拉•多曼开始出任金融中心国际仲裁中心主席。中心拥有完全独立的董事会以及在不同司法管辖权进行工作的高水平国际仲裁员和调解员。国际仲裁中心不隶属任何法律程序，提供经济快捷的举措方案，并根据解决民事和商业纠纷的国际标准开展工作。其主要特征包括可靠性、正义性、可及性以及主张法律至上等。

【编译：达娜】