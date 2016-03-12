人机围棋对弈第二回合 AlphaGo再次胜出

哈通社阿斯塔纳3月12日电 谷歌(Google)的AlphaGo电脑再度击败世界围棋冠军，在这种古老的中国棋类游戏的五局"人机对战"中连胜两局。赛后，人类围棋高手坦承"无言以对"，而机器的设计者表示意外。

韩国九段棋手李世石(Lee Se-Dol)表示，在周三举行的首场对弈中败在机器手下，使他处于震惊之中。周四，在输掉第二局后，他承认自己看不出AlphaGo的任何弱点，称："我自始至终不觉得自己占上风，我认为AlphaGo走出了近乎完美的棋局。"

AlphaGo背后的伦敦团队--谷歌旗下DeepMind的首席执行官杰米斯•哈萨比斯(Demis Hassabis)在获胜后立即在Twitter发帖表示意外。"AlphaGo胜2场，以2-0领先！我们很难相信，"他表示。"AlphaGo在这盘棋中走出了几步有创意的走法。紧张至极。"

此次对弈被观察者视为人工智能发展的一个重要时刻，突显电脑有能力复制和改进人类决策，这种能力是进行复杂的棋类游戏所必需的。

围棋被认为是最复杂的棋类游戏之一，使用19x19的网格状棋盘。对弈双方分别执白棋和黑棋，轮流在棋盘网格的空白交叉点上放置自己的棋子。

顾名思义，围棋的目标是在比赛结束时比你的对手围住更大面积的棋盘空间。

谷歌开发AlphaGo电脑是一家科技公司利用人工智能试图在游戏中智胜人类的最新尝试。1997年IBM的"深蓝"(Deep Blue)击败国际象棋世界冠军加里•卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)，2011年，该公司的"沃森"(Watson)赢得美国电视智力竞赛节目《危险边缘》(Jeopardy)。

正在首尔举行的此次对弈，受到了极大关注。第一场比赛被实况转播，仅在中国就有6000万人观看，全球观众人数估计达到1亿。

去年10月，AlphaGo在与欧洲围棋冠军樊麾的对弈中以5-0完胜--之前专家们预计10年后机器才会赢。

李世石在赛前信心满满，但在输掉第一场比赛后表示"非常吃惊，因为我没想到我会输掉比赛"。

围棋发源于2500年前的中国，是流行至今的最古老棋类游戏之一。在中国古代，围棋被认为是文人的琴棋书画四艺之一。

在英国一些学校，围棋也被用于数学课，据称它能帮助学生理解统计概念，如概率。

据英国围棋协会(British Go Association)介绍，围棋和国际象棋都是战略游戏，但"国际象棋是一种讲等级的游戏，其目标是要‘将死'王，而围棋是一种帝王游戏，对弈双方寻求在棋盘上比对手围住更大地盘"。