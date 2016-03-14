李世石对弈AlphaGo扳回一局

哈通社阿斯塔纳3月14日电 据英国金融时报消息，这是人类战胜机器的时刻，世界围棋冠军终于设法打败了谷歌(Google)的AlphaGo计算机，上周他在这种发源于中国的古老棋类游戏的"人机对战"中连输三局。

10年来保持着世界排名第一的韩国棋手李世石(Lee Se-Dol)对自己的首场胜利感到高兴，尽管AlphaGo已经稳拿这轮五局对弈的100万美元奖金。在周二举行最后一局比赛后，这笔钱将捐献给慈善机构。

"这只是一局比赛。我从来没有因为赢得一盘棋而得到这么多祝贺，"李世石在周日赛后对记者们表示。这局比赛是在首尔举行的。

"这场胜利非常宝贵，我不会拿它与世界上其它任何东西交换，"这位33岁的九段棋手满脸笑容地表示。李世石承认，此前他低估了AlphaGo的技能，但他表示，该软件并不完美。

开发AlphaGo的谷歌DeepMind的首席执行官杰米斯•哈萨比斯(Demis Hassabis)表示，这场比赛的结果将带来宝贵收获，让他的团队发现和解决AlphaGo的弱点。

"他今天对我们太强大了，AlphaGo在压力之下出了一个错，之后再也无法恢复局面，"哈萨比斯在Twitter上表示。