卡塔尔著名金融机构AlRayan银行将在哈萨克斯坦开设分行

哈通社/努尔苏丹/2月17日 – 卡塔尔著名的伊斯兰金融机构——AlRayan将在哈萨克斯坦开设分行。

在哈萨克斯坦同卡塔尔第五次政府间委员会会议期间，这一消息得到了证实。

上周，由卡塔尔贸易和工业报部长阿里·本·阿赫梅德·阿勒库瓦里率领的卡塔尔代表团访问哈萨克斯天，并同哈方举行了政府间委员会会议。

会上，哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫介绍了两国正在湿湿的金融和银行业的合作项目。其中便包括在哈萨克斯坦开设Masraf AlRayan银行分行，以及Qatar International Islamic Bank在阿斯塔纳金融中心上市等。

目前银行正在完成在阿斯塔纳金融中心的登记工作。一旦分行正式成立，今后哈萨克斯坦与卡塔尔之间的经济贸易活动、商业协议都将通过该机构开展，此外，银行将深入参与哈萨克斯坦农业、矿业等经济领域的开发投资等项目。银行也将开展个人业务，所有工作均将按照伊斯兰金融规则进行。

阿里·本·阿赫梅德·阿勒库瓦里称银行将提供数字银行服务。

会上还指出，Qatar Investment Authority银行也将在哈萨克斯坦开展业务活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】