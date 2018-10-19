阿拉木图市上线汽车分时租赁服务"Anytime"

哈通社/阿拉木图/10月19日 -- "Smart City"项目框架下，阿拉木图市19日正式上线由意大利投资商资助的国内最大汽车分时租赁服务"Anytime"。

阿拉木图市市长包尔詹·拜别克出席活动并了解了这一可按分钟租赁汽车的新项目。

据意大利投资者特拉尼·温琴佐介绍，市民们将通过这一项目将更多的节省时间和金钱。

"阿拉木图市行人道路基础设施正在得到发展，相关交通改革也在进行。通过我们的移动应用可以租赁汽车，并在城市集聚区任意出行。客户无需加油、洗车、付停车费，同时无需在固定网点取车还车。"温琴佐说。





据了解，该项目目前共注资400万欧元，并提供了100辆Volkswagen Polо车型汽车。

项目投资者表示，该项目创造了平均工资为30万坚戈的50个工作岗位，并邀请当地优秀青年加入项目，其中包括在Uber公司有过工作经验的穆赫伊特·塞达赫梅托夫。此外，由于城市行人和骑行基础设施得到发展，明年计划开设共享电动滑板车服务。

值得一提的是，在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那举行的"Smart city-2018"欧洲论坛期间，哈萨克斯坦第一大城市阿拉木图凭借城市未来发展方面的最佳创新荣获了一等奖。到今年年底，城市公共交通份额有望提高至80％。

【编译：冰山】