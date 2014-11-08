北京APEC会议：中国政府积极推动反腐国际化

哈通社阿斯塔纳11月8日电，据人民网8日消息，APEC高官会已经就反腐执法合作达成共识，大会将发表反腐共识公告，未来将就反腐展开国际合作。中国APEC发展理事会理事长张力军在会后对记者说："希望本次会议可以促进APEC成员形成全面互动、信息共享、相互支持、相互帮助的氛围。"张力军还表示，会议将发表反腐共识的公告，其中既有宏观安排，又有具体举措。中方希望国际社会和有关国家在追逃追赃方面给予配合和支持，不让境外成为犯罪者藏匿的避罪天堂。

事实上，在APEC会议前，中国已经展开了一系列国际反腐合作。中国今年发起了声势浩大的全球追逃追赃的"猎狐行动"，加强反腐败国际合作更加重要和紧迫。而据报道，中国正与澳大利亚警方合作，对出逃到澳大利亚的腐败分子进行追赃。根据国际惯例，追出的赃款将是两国政府分账。澳大利亚、加拿大、美国等APEC成员是中国许多经济罪犯的逃逸去处，利用APEC平台加强反腐合作针对性强，更能彰显中国反腐工作透明化、公开化。由此，在整个APEC范围内进行反腐合作，使得腐败门槛大幅提高，让腐败分子无处遁形，能有效保证相关经济改革和经济合作。 中国政府将反腐国际化，对中国内政来说也是极大促进。中国当前处于深化经济体制改革的关键时期，要对当前法治体系进行全方位升级，以保障中国深化体制改革的成功及未来经济的正常运行。在这种情况下，将中国国内的反腐作为国家战略向世界范围内延伸，不但能体现中国制度的优越性，还有助于中国内政问题的有效解决，提高反腐效率，在制度上遏制腐败恶化势头，提升政府和社会的廉洁度。