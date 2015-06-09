苹果公布Apple Music及新操作系统

哈通社阿斯塔纳6月9日电 据华尔街日报网9日报道，苹果公司公布了名为Apple Music的服务，这是一个基于订购方式的流媒体服务，同时也包括了由广告支持的在线广播服务。此举旨在改变人们购买及收听音乐的习惯。

这一服务的推出正值苹果公司计划应对旗下音乐下载服务有所放缓之际。

苹果公司称，Apple Music将于6月30日开始在苹果设备上推出，届时用户将享受三个月的免费会员服务，之后每个月将收取9.99美元。此外，用户还可选择每个月费用为14.99美元的家庭计划，服务可由六名家庭成员共享。

苹果公司的环球广播服务将名为Beats1，全球的用户可通过这一服务在同一时间收听同一个广播节目。新的广播服务将由广播内容种类来划分，苹果公司称会员可以选择跳过歌曲。

此外，在周一于旧金山举行的全球开发者大会上，苹果公司还公布了对旗下电脑及移动设备运行软件的更新。

苹果公司称，旗下Mac电脑的最新操作系统将名为OS X El Capitan。这个新的操作系统将改善搜索能力，同时增强屏幕管理并加快速度。

El Capitan及移动操作软件周一将向开发者们推出，公众测试将于7月开始，秋季时将进行免费升级。Apple Watch的新操作软件也将于今年秋季免费推出。

苹果公司称，新的移动设备软件将允许用户进行多重任务，即可以同时在设备屏幕上打开多个应用程序。

新的移动操作软件还拥有一个与Google Now类似的功能，即可根据用户的邮件及日程表信息来预期用户需求。

苹果公司周一对上述功能的私密性进行了强调，公司称将仅使用用户设备上的信息，这项服务可由用户控制，信息不会分享给第三方。

苹果公司还对Apple Pay进行了更新。该公司称，这项支付服务将可以从7月份开始在美国100万个场所使用，同时将在英国逾250,000个场所推出，其中包括伦敦交通系统。

此外，苹果公司称Apple Pay还将开始接收零售商联名卡，Kohl's Corp.、J.C. Penney Co.，以及BJ's Wholesale Club Inc.等零售商计划推出此类卡片。

苹果公司还对地图应用程序进行了更新，加入了公共交通选择方案等功能。苹果公司还公布了一款名为News的新闻阅读应用程序。

另外，苹果公司还公布了针对Watch设计的新软件，可以使得开发者开发可以直接在Watch上运行，并使用设备感应器的应用程序。