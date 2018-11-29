苹果 Apple Pay 正式登陆哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/11月29日 -通过与欧亚银行、Halyk 银行、ForteBank、Sberbank、Bank CenterCredit 和 ATFBank，苹果 Apple Pay 支付服务于日前正式登陆哈萨克斯坦。

Apple Pay 是苹果推出的一套利用 NFC 近场通讯技术，并使用 TouchID 指纹信息进行身份验证的一整套的支付服务体系。



使用该服务时，用户只需要把自己的银行卡输入到手机即可完成绑定，支付时用户直接把手机靠近收款终端，用户直接和银行进行对接，Apple Pay 不向商家提供信用卡卡号，也不存储任何的银行卡信息。



Apple Pay 的安全性要高于实体信用卡、借记卡或储值卡。





苹果 Apple Pay 支付服务的全球扩张脚步一直没有停下过。算上哈萨克斯坦，目前 Apple Pay 已经登陆了 31 个国家和地区。今年年底前还将进入德国，不久还会登陆沙特阿拉伯。

Apple Pay 自 2014 年于美国首发以来，已经陆续扩展至英国、加拿大、澳大利亚、中国、新加坡、瑞士、法国、日本、西班牙、意大利、瑞典、芬兰、丹麦、俄罗斯、新西兰、巴西、波兰、爱尔兰和乌克兰。



市场研究机构 Juniper Research2018年7月的一份报告指出，到 2020 年全球使用移动设备制造商提供的非接触式支付服务用户数量将增加至 4.5 亿人次。这些移动支付解决方案包括 Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay 等在内。在所有移动钱包方案中，苹果 Apple Pay 的用户数最多，至少有 16% 的 iPhone 用户启用了这项支付功能。

【编译：木合塔尔·木拉提】