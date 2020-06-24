哈装甲部队正在为ARMY-2020 国际军事竞赛进行准备

哈通社/努尔苏丹/6月24日 – 哈萨克斯坦武装力量装甲部队军人正在为将在今年于俄罗斯举行的ARMY-2020 国际军事竞赛坦克两项项目进行准备。

据 哈萨克斯坦国防部 消息称，坦克两项项目的人员选拔工作从今年2月开始，经过近四个月、持续三个阶段的多轮筛选，有5名选手进入了最终的考核阶段，而大赛的参赛人数为4人，这也意味着这5名军人中还将有一人被淘汰。

阿斯塔纳地区司令部副司令尤里·阿斯卡罗夫上校表示，武装力量装甲部队的坦克兵们现在的目标是入选国家队，而在成为国家队选手后，他们将力争在ARMY-2020 国际军事竞赛坦克两项赛事中，拿下最好的成绩。

他指出，国家队成员都将是部队中最精锐的战士，精通武器的操作，拥有最专业的知识和强壮的体魄，以及对国家的责任和热诚。

值得一提的是，俄罗斯主办的ARMY国际军事竞赛已经成为了国际知名的军事运动会，而坦克两项项目是这一国际大赛的基础。

从2013年开始的赛事一直持续至今。哈萨克斯坦目前参加了7次该赛事，在第一年，哈国坦克兵位居第二，随着竞争对手的不断加入，此后的两届赛事中，哈国国家队获得了第三和第四名。在2017年和2018年，哈萨克斯坦国家队连续两次蝉联第二名，成绩仅次于东道主俄罗斯。

值得一提是，由于COVID-19国际大流行的爆发，以及随后哈国实施的国家紧急状态和其他一系列隔离限行措施，参加坦克两项国家队选拔的坦克兵和教练员们被限制了在训练场外的活动，以防止可能因与外界接触而导致感染。医疗单位也时刻关注受训选拔人员的身体情况，并确保防疫检疫措施的执行。

国际军事竞赛是俄罗斯国防部发起的一项国际性军事赛事，吸引各国武装力量参加。主要目的是加强参与国之间的国际军事合作，为发展各国国防部之间的互信关系，建设一个和平的共同体做出贡献；完善军人的业务技能；加强青年爱国主义教育；提高军队的地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】