阿斯塔纳队将出征著名国际达喀尔拉力赛

哈新社阿斯塔纳消息，将《阿斯塔纳Dakar Team》改名为《阿斯塔纳 Motorsports》的哈萨克斯坦队已正式宣布将出征在南美洲进行的，总赛程为9000公里的达喀尔拉力赛。

赛事将于1月5日在阿根廷罗萨里亚发车，1月18日在智利瓦尔帕菜索结束。据组织者称，本届比赛不同于以往赛事的最大特点是，今年的《达喀尔-2014》将赛程分为五个阶段。玻利维亚境内的比赛只需两轮摩托车手和四轮摩托车手参加，从技术角度讲，这将为开辟更为复杂又安全的赛车路段提供便利条件。这有助于极大减少摩托车与客货车相撞事故。

将有四名选手代表我国出征，其中三辆越野车手以及一辆重卡手：驾驶356号Proto Overdrive赛车的爱达尔∙拉赫姆巴耶夫以及导航员弗拉基米尔∙德米扬恩科，驾驶368号同款赛车的保尔江∙伊沙巴耶夫以及导航员阿卜杜拉∙阿西莫夫，驾驶413号尼桑赛车的丹尼斯∙博罗夫斯基与导航员伊戈纳特∙法尔科夫以及驾驶542号重型卡车的阿尔图尔∙阿尔达维丘斯（2012达喀尔拉力赛铜牌获得者）与导航员阿列克谢∙尼基杰夫以及机械员拉蒂木∙卡普拉内科。