克里姆林宫儿童维权律师呼吁指控在美国谋杀养子的母亲

俄罗斯莫斯科消息 ，俄罗斯总统儿童权利全权代表帕维尔-阿斯塔霍夫在推特（Twitter）上写道，美国得克萨斯州一位养母被怀疑杀害了自己的俄罗斯养子。

阿斯塔霍夫写道，"在得克萨斯州，一位养母杀害了三岁的俄罗斯养子，这发生在1月底。尽管美国国务院方面缺乏反应，但俄罗斯大使馆仍获知了这起案件。男孩在没有等到养母叫的救护车到来前就已死亡。按照法医的结论，男孩身上有多处瘀伤。 他写道，"据调查人员的说服，三岁的马克西姆受到养母的殴打。养母长期给他喂服精神药物。 阿斯塔霍夫介绍说，这名女性在调查期间被同另一名儿童隔离，但获准每周同他见面一次。 针对美国境内被收养的俄罗斯儿童的多起犯罪促使俄罗斯通过所谓《季马-雅科夫列夫法》。该法案从2013年1月起禁止美国人收养俄罗斯儿童。 按照阿斯塔霍夫所掌握的资料，从2000年到2011年间，外国人一共收养了6.5万名俄罗斯儿童。俄罗斯儿童被收养的国家主要是欧洲诸国。2011年，意大利公民收养了798名俄罗斯儿童，西班牙--685名，法国--283名，德国--215名。但收养俄罗斯儿童最多的国家是美国，2011年美国公民一共收养了956名儿童。