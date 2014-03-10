欧洲观众期待的十大转会球员

哈新社阿斯塔纳讯，欧洲冬季转会大门打开为欧洲联赛注入了活力，在此期间一批球员将为提高自己水平和受辱参加冬季转会，那么《alaman》杂志将为你呈上10大欧洲期待转会球员名单。

1.蒂亚戈∙科斯塔 《马德里竞技》（西班牙）

蒂亚戈是《马德里竞技》俱乐部著名球星之一，因此在转会期间收到了《阿森纳》、《切尔西》、《门兴》等俱乐部邀请，德国著名的transfermarket.de 网站为其估价为2500万欧元，25岁的球星以自己的实际行动打动了一直不看好自己的俱乐部管理层，并进入了西甲联赛射手榜前列。

2.阿奎罗《曼城》（英格兰）

阿奎罗是英超联赛中"野兽"级球员之一，在本赛季的英超联赛中已打入13粒进球，《皇家马德里》、《巴塞罗那》等俱乐部对其表示浓厚的兴趣，transfermarket.de 网站对其报价为4000万欧元，但对于该价阿奎罗是超值。

3.胡安∙玛塔 《切尔西》（英国）

随着"狂人"穆里尼奥的到来，玛塔在俱乐部的日子越来越不好过，本赛季的玛塔与上赛季同一时期根本不能相提并论，但是《巴黎圣日耳曼》、《瓦伦西亚》、《马德里竞技》、《尤文图斯》等俱乐部加入了竞争行列，transfermarket.de 网站对其报价为4500万欧元。

4.迪马利亚《皇家马德里》（西班牙）

在本赛季将首发位置让给贝尔后迪马利亚大部分时间坐在了替补席上，在去年12月初因《摩纳哥》俱乐部无法支付给皇马transfermarket.de网站报出的3400万欧元转会费后该计划搁浅。

5.尼古拉斯·奥塔门迪 《波尔图》（葡萄牙）

冬季转会大门一开启后《摩纳哥》俱乐部立即着手搜索目标，《波尔图》俱乐部的尼古拉斯·奥塔门迪也在此行列，transfermarket.de 为其报价为1300万欧元

6.朱利安∙德拉克斯勒《沙尔克04》（德国）

想把德拉克斯勒招入麾下的俱乐部很多，其中不乏《曼联》、《阿森纳》、《切尔西》、《利物浦》、《皇家马德里》、《巴塞罗那》、《巴黎圣日耳曼》等豪门俱乐部，transfermarket.de 网站对其报价为3000万欧元。

7.马可·雷乌斯 《门兴》（德国）

雷乌斯在冠军联赛中不俗表现观众有目共睹，因此英超豪门《曼联》想签下该球员，而transfermarket.de 网站对其报价为3400万欧元。

8.马克 - 安德烈三世《门兴格拉德巴赫》（德国）

在德甲联赛中的优异表现吸引了《AC米兰》、《尤文图斯》、《巴塞罗那》、《阿森纳》等豪门，这位21岁的小将已经用实际行动证明了自己足以胜任俱乐部主力门将的能力。

9.帕斯托雷 《巴黎圣日耳曼》（法国）

"阿根廷卡卡"已经接收到了意甲联赛不败的《罗马》以及战绩不俗的《国际米兰》俱乐部邀请，而transfermarket.de网站为其报价为2700万欧元。

10.罗伯特∙莱万多夫斯基 《门兴》（德国）

连续两年超水平发回的莱万多夫斯基受到了《巴塞罗那》、《拜仁慕尼黑》、《曼城》、《曼联》、《切尔西》、《阿森纳》俱乐部关注，对莱万多夫斯基transfermarket.de网站的报价为3900万欧元