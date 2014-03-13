东哈州州长：东哈州正在与中方合作实施稳步推进经济发展的互利合作项目

哈新社奥斯卡曼消息，东哈州与俄罗斯、中国相接。众所周知，哈萨克斯坦与俄罗斯在各方面一直保持着密切的关系。而如今我们与另一个大国-中华人民共和国在各领域的关系又在如何发展，两国间是否有推进经济发展方面的互利合作项目？记者带着若干问题专门采访了东哈州州长、经济学博士、教授别尔迪别克∙萨帕尔巴耶夫。

采访一开始州长首先提到了《塔尔巴哈台油气》计划，他说：中国是我们的友好邻居。我们经常与中方就加强边境地区经济技术合作事宜进行沟通协商，双方关系很融洽。尤其是与新疆维吾尔自治区保持着密切联系。如：在两国合作的基础上《塔尔巴哈台油气》计划取得一定成就，计划实施后地处边境的斋桑县首次生产出天然气。中方出资铺设了93公里的管道并建成了输气站。目前斋桑县一所学校和部分住户已开始使用天然气。根据协议明年中方将天然气送至所有住户。两国政府在签署该协议时明确了双方的持股量，即各持50%。但遗憾的是目前为止我们还未能充分利用。我方已向中方提交了几种关于建设液化气厂的方案，如果我们的计划能够实现，塔尔巴哈台，库尔西木、加尔马县甚至奥斯卡曼市广大住户将成为该方案的受益者。目前我国政府正与中方积极洽谈可行性方案。 除此之外，我们还在积极推进联合建设小型农业机械及生产配件的工厂的合作项目，厂址计划设在位于斋桑县马依卡普恰盖区域的原哈萨克斯坦海关大楼内，目前该计划的前期准备工作已开始。 记者：合作项目中的人员安排是怎么考虑的？ 州长：以我方员工为主，但在我方人员熟练掌握所有技术之前还需以中方员工为主，目前我们的主要任务是为成立小型农业机械生产厂的投入运行建立一切必要的、畅通的运转机制。首批建厂所需的设备需从中国引进，技术人员由中方配备，但随着时间的推移该项目中哈方成分将逐渐增加。 到过东哈州的人都知道这里许多农户有拖拉机，但他们都热衷于小型又便捷的农业机械。尤其是那些小农场主更乐意购买价值3-5千美元的小型农用拖拉机。因此，我认为在东哈州建立这类适用性农业机械生产厂，在东哈州生产此类拖拉机将会减轻农民负担，对发展当地经济将起到积极作用。

记者：在奥斯卡曼举办的国际蜂蜜展销会期间曾提出当地蜂蜜出口到国外一事，目前进展情况怎样？ 州长：目前进展良好，在我国驻中国大使馆和政府部门的支持下，获得许可证以及相关证件，今年东哈州蜂蜜首次出口到中国，《帕赛卡》蜂蜜公司已向中国出口1000吨蜂蜜，今后出口将继续。

记者：最近在巴克图口岸开通了快速通关绿色通道，能否谈一谈果蔬计划将怎样实施？ 州长：明年双方计划在巴克图口岸附近区域再建一座果蔬运输及分类分档合资工厂，届时运至哈方的所有中国果蔬将在巴克图通过筛选，销往哈国全境。目前我方已准备相关手续。这一项目一旦实施将明显降低国内果蔬价格。也就是说蔬菜水果可以绕过中介商直接送至巴普洛达尔和卡拉干达州的各地市场。

记者：在区域经济发展计划中肯定会存在与中方进一步合作的许多创新设想，是否方便透露一下 州长：设想确实有，没什么保密的。例如在乌里加尔县有一家大豆种植公司。大豆种植技术相当好，遗憾的是我们没有大豆加工厂，而中国有，我们的大豆目前只能运至中国加工，这不仅是设想，也是具体的计划。 除此之外，我们还有两种设想： 第一种设想是铺设马依卡普恰盖至孜里延铁路支线的设想，众所周知，孜里延，库尔西木、卡桐卡拉盖等县区域内储藏着丰富的地下矿产资源，这些资源因无运输道路至今无法开采，斋桑县境内还有丰富的石板资源，这些资源也因交通不畅而被闲置。上述各县之间如通铁路必将对发展区域经济增添新的活力。 第二种设想是铺设巴克图至阿娅库孜铁路支线。目前我们正在从发展区域经济角度制作两条铁路支线建设可行性论证报告。 加强旅游业方面还有一种设想，那就是开通乌鲁木齐至奥斯卡曼、塔尔迪库尔干大型飞机航线，航线的开通有利于哈中旅游业和人文交流的发展。上述计划和设想若能实现，毫无疑问将成为哈中两国务实合作的新亮点。目前就这个设想正在进行准备工作。 记者：谢谢，祝工作顺利！（记者 马尔兰∙吉叶木拜）