哈萨克斯坦总统发表以《同一个目标、同一个利益、同一个未来》为题的国情咨文

哈新社阿斯塔纳日讯，，哈萨克国际新闻社发表了总统新闻局提供的《哈萨克斯坦之路-2050发展战略：同一个目标、同一个利益、同一个未来》为主题的国情咨文完整版

哈萨克斯坦之路-2050发展战略：同一个目标、同一个利益、同一个未来 亲爱的同胞，尊敬的议员 一年前我提出了《哈萨克斯坦2050发展战略》的新政治路线，主要目的-将哈萨克斯坦带入全球最发达的30国之列，它是"永恒的哈萨克斯坦"伟大计划。也将是国家历史上我们所描绘的最宏伟蓝图之一。在过去的22年中我们做了许多事情，形成了符合我国国情，具有自身特色的经济发展模式。每一个公民心中树立了无限的自豪感，对国家的未来抱有坚定信心，全国97%的百姓对国家稳定、国家逐年繁荣昌盛抱有坚定信念。 今天我们取得的所有成就是我们每一个公民的骄傲，只有强大的国家才会制定长远的发展规划，保持经济稳定增长。而《哈萨克斯坦2050发展战略》概括所有行业，它可保障这些行业可持续发展，是复兴之路。是对人民团结、国家统一、民族胆略、劳动成果的巨大考验，只有通过考验才能不断壮大。不折不扣地实现国家战略，顺利通过考验是我们的共同义务，是光荣任务！ 亲爱的同胞！ 二十一世纪的哈萨克斯坦，是一个由勤劳、宽容和才华横溢的人民在短短二十年时间里，从"零"建设起来的国家！这是我们大家共同的孩子，我们为他而感到骄傲！这是我们的伟大杰作，我们对它无比热爱！ 为了让国家的未来发展牢牢掌握在哈萨克斯坦人自己手中，我们制定了 "2050年战略"。现在，许多成功国家如中国、马拉西亚和土耳其都在按照长期规划进行运作。战略计划是二十一世纪我们的首要原则。如果一个国家不明确发展方向及其目标，那么永远不会去的任何成就。"2050年发展战略"犹如一盏航标灯，照亮我们发展前程，使我们不偏离主要目标。这意味着，不是在三五十年之后，而是年复一年稳步前进，逐渐实现我们的计划，人民的生活才能得到改善。 我们的战略，针对实际事务的具体规划，就是要日复一日、年复一年地让国家和哈萨克斯坦人的生活能够越来越好。但是每个人都应该清楚地理解和明白，不要在市场经济的条件下，等待天上的甘露，而是要有效地劳动。国家的任务就是要为此创造所有的条件。我坚信，那个将所有哈萨克斯坦人永远团结在一起的东西，正是我们的祖国所应有的、跻身于世界先进国家的未来。 今天，我想将我们跻身世界三十个发达国家的计划呈现给大家。按照我的指示，政府起草了一份详细的"理念"草案。我完全赞同这份文件，根据我的指示进行修改后，该文件将在本咨文中被最终批准。根据很多预测，未来的15-17年，将是哈萨克斯坦获得大规模突破的"机会之窗"。在此期间，我们会保持良好的外部环境，对各种资源、能源和粮食的需求将不断增加，第三次工业革命将更加成熟。我们应该利用好这段时间。 我们将在复杂的全球竞争中，向2050年的目标迈进。我们已经知道，未来十年将给我们带来很多的挑战，会出现许多意想不到的全球政治、政治危机以及变革。二十一世纪已经不允许"走马观花"。本世纪中叶已经近了。世界各发达国家都已准备好相应的发展规划。二十一世纪中叶肯定会更加艰巨市毫无争议的，而能够进入全球最发达30国家名单的竞争者，数量相当有限。我多次提到，"发达国家"的概念会随着时间而变化而变化。在发达国家，人民拥有全新的生活质量。 现在，经济合作与发展组织（OECD推出了国家发达程度基本指标。该组织的34个成员国，创造了超过全球60%的国内生产总值。目前还有6个候选国家正在申请加入经合组织--巴西、中国、印度、印度尼西亚、俄罗斯和南非。所有成员国都历经了深刻的现代化道路改造，在投资、科研、生产率、商务发展和居民生活标准等方面，拥有很高的水平。经合组织国家根据的其未来长期发展所确定的目标，也正是我国跻身全球30个发达国家之路的基本战略。 我制定了在哈萨克斯坦推行多项经合组织的原则与标准的任务。这些都体现在了"理念"草案中。我们计划，在经济上，要达到国内生产总值每年不低于四个百分点的增长。应确保将投资额从目前占全部国内生产总值的18%增加到30%。要采用以科技型产业为基础的经济模式，将非原料性商品的出口比重增长至70%。 在高科技领域开创新经济，要求科技类融资的增长达到不低于国内生产总值百分之三的水平。至2050年将中小企业产值所占比重在哈萨克斯坦国内生产总值的比重增长至百分之五十，取代现在的百分之二十。劳动生产率提高五倍--从目前的2.45万美元提高到12.6万美元。 到2050年前，我们在社会领域的发展，主要目标将落实在那些能说明问题的具体数字上。我们应将人均国内生产总值增加4.5倍--从1.3万美元增加至6万美元，中产阶级将成为国家的主体。伴随着全球都市化潮流，城镇居民在全国人口中所占的比例，将从现在的55%增加到70%左右。各大城镇间铺设优质公路和高速。 通过健康的生活方式，并发展医疗事业，使哈萨克斯坦人的寿命能够增加到80岁以上。哈萨克斯坦将成为欧亚地区领先的医疗旅游龙头之一。我们还将完善先进的国民教育体系。哈萨克斯坦应成为世界上适合人类居住最安全、最舒适的国家之一。和平、稳定、公平公正的司法体制是成为发达国家的基础。 尊敬的同胞！ 在哈萨克斯坦力争跻身世界30个最发达国家的"理念"中，在明确了未来长期工作中的优先事项后。我们必须首先解决以下几个方面的问题： 第一个方面，积极调整并加强工业化创新，这个趋势很重要。我已向政府下达了2016年-2019年促进工业化创新发展的第二个五年规划主要任务。对工业化优先事项的数量需加以限制。 提高传统采矿业的效率，这是我们自身优势。我们需要采纳针对管理、开采和加工碳氢化合物的新方法，保持石油天然气部门的出口量。应当最终决定开采石油和天然气的可行性方案。鉴于对知识型产业（如电子、激光技术、通信和医疗设备）具有重大意义，对稀土进行开发非常重要。 哈萨克斯坦勘探业应进入国际市场。我们应简化立法方案，吸引外资工程公司进行投资。总体来说，对于传统产业我们应当有独立的发展计划。每一个五年规划中开创出新的产业经济。在第一个五年规划期间，我们开创了汽车和飞机制造业，生产内燃机车、客运和货运火车车厢。这些行业还需进一步扩大国际市场。 我们将至距离2050年剩余的时间划分为七个五年规划，其中每个五年规划的主要目的--逐步解决经济发展中遇到的问题并最终跻身于全球最发达30国行列。 在第二个以及随后的几个五年规划期间，应当开创出以下产业：移动和多媒体、纳米和空间技术、机器人技术、基因工程，以及探索与开发未来能源。而国家工作的重点将放在为中小企业的发展创建有利条件，这是我们国家运作的关键环节。在未来的十到十五年，应当建立起知识经济型企业，没有这些，我们就无法跻身世界发达国家的行列。这取决于先进的科技基础。 第二个方面，将农工转化为创新非常重要。这是我们的传统行业。全球对粮食的需求将不断扩大。更多的投资将进入该领域。因此，现在的农场主应关心的是增加生产，而不是满足于与天气条件有关的短期成果。全世界在农业生产领域的竞争还将加剧。在地球上应该工作的，首先是那些引进新技术、不断提高生产力，正在以最佳国际标准为基础而工作着的人们。 首先，建立有效的土地市场，包括通过透明的定价机制去建立，是非常重要的。只有把吸引投资和采用先进技术作为前提，继而转向农业用地租赁，才能够提高竞争力。还应消除一切阻碍农企发展、农业合作进程和有效土地利用的壁垒。 未来应创建新的、主要以中小型企业为主的农业加工企业网。在这里，我们要用贷款扶持企业。农场主应能够直接获得长期的融资和无中介的销售市场。建立农业生产者的借贷担保体系和有效的保险体系，是一个迫切问题。哈萨克斯坦应成为肉类、奶制品及其它农产品的最大地区出口商之一。在作物栽培方面，应减少那些盈利少、过多占用水资源的农作物培育数量，并以蔬菜、油料和饲料产品取而代之。这需要一整套能够有效使用化肥、能够在干旱地区扩大对现代化免耕技术的应用，以及其它创新措施的体系。 根据已通过的"理念"，为了在2030年前实现向"绿色"经济过渡，15%的种植面积都将改用节水技术。我们必须发展农业科学，建立实验性农业创新基地。重要的是，要紧随时代潮流，在生产天然食品的同时，要研制耐旱的转基因作物。根据已出现的问题，我已向政府下达了对农业体系的发展计划进行修订任务。 第三，建立知识型经济--这首先需提升哈萨克斯坦的科研实力。在这方面，我们应完善与风投融资有关的法律，保护知识产权，支持研究与创新，支持科研成果的商业化。我已委托政府在今年9月1日前制定并提交相关法案，递交议会进行审议。我们有必要制定一个具体的计划，针对那些有利于国家发展，并使其达到发达国家指标的设计和发明，分阶段扩大对这些具体科研项目的拨款。 对外资的吸引，应充分利用在面向我国的知识输入和新技术输入上。有必要同外国公司一起，建设设计和工程中心。我们应当邀请一些运作大型石油天然气和采矿冶金项目的大型跨国公司，我知道，一些大型公司愿意合作。政府应当仔细研究这个问题，并在必要时为此创造一切条件。我们自己可以在国内生产的设备，不再依赖从国外进口。 重要的是，要提高国家创新体系及其基层机构的效率。它们的运作应着眼于支持风险投资交易的启动和初始计划。应加强对科技园区的运作，特别是大型城市，首先就是在阿斯塔纳和阿拉木图。以纳扎尔巴耶夫大学为基础的、阿斯塔纳首个知识创新集群，目前已成功运作。而阿拉木图正在运作的"阿拉泰"信息科技园。重要的是，要仔细考虑采取措施，以促进哈萨克斯坦的各大公司在科技园区设立分支机构进行运营。 第四，应确保三大基础建设：人口密集区、交通、能源的可持续发展。城市集群是哈萨克斯坦知识型经济的基础。创立和发展城市集群是考虑到国家地广人稀重要问题。哈萨克斯坦最大的两座城市阿斯塔纳和阿拉木图，将成为我国首批现代化的都市中心，其次是奇姆肯特和阿克托别。它们也同样应成为可吸引投资和人口、可提供高质量的教育、医疗及社会文化服务的科学中心。 交通基础设施是我国工业经济和社会的流转体系。我曾多次提到，现代化优质道路对发达国家的重要性。除此以外，对于哈萨克斯坦来说，因其介于欧洲与亚洲、北方与南方之间，这一地理位置使得道路交通有着非常重要的意义。为了在国内创建路网，我们已开始建设公路干线"阿斯塔纳-卡拉干达-阿拉木图"、"阿斯塔纳-巴甫洛达尔-奥斯卡曼"、"阿拉木图-卡普恰盖-奥斯卡曼"。沿此三条路线，已经开通了双倍速度的火车。 必须发展物流服务业。首先，我们需充分利用"海关联盟"区域运送我们的货物。"中国西部-西欧"的国际公路运输走廊建设已接近尾声，我国至土库曼斯坦和伊朗通往波斯湾的铁路业已建设完成。今后，哈萨克斯坦还会在拥有出海口的国家投资建设物流中心。减少货物在海关进行处理的时间，提高边境口岸的通行能力，加强阿克套港的吞吐力，简化进出口的操作程序。 我们正在建设的"杰兹卡兹甘-沙尔卡尔-别伊涅乌"的新铁路，全长1200公里。该铁路将我国的东部和西部连在一起，沿途经济发展得到新的活力。这个规模宏大工程将于2015年竣工。该铁路干线能让人们途经里海和高加索前往欧洲。在东部可以抵达太平洋上的连云港，我们已经与中国签署了相关的协议。 我们将以传统方式发展能源产业。应该支持寻找和发现治理热电站排放的方法，以生产和日常生活中的最新技术应用为基础，节约能源。不久前，欧盟最大的十家公司公开反对按照著名的"绿色经济理念"通过的欧盟能源战略。在执行该战略的四年中，欧盟损失了510亿瓦特的电能。我们在 "绿色经济"的运作过程中，借鉴这些错误。 我们应利用筹备2017世博会的契机，建立一个研究和应用中心，该中心针对的是寻找并创建未来绿色经济能源体系的全球最佳经验。纳扎尔巴耶夫大学倡导组建的专家组，应着手开展这方面的工作。我们应为公共交通向环保清洁燃料过渡、引进电动汽车并为其建设相应的基础设施创造条件。由于我国目前需要大量生产汽油、柴油和航空煤油，因此必须建设一个新的炼油厂。 与此同时，需重视核能源的发展前景。未来世界发展对价格低廉的核能源的需求会持续增加。哈萨克斯坦是世界领先的铀矿开采国。我们应当发展自己生产用于核电站的燃料，并建设核电站。 第五，发展中小企业，这是二十一世纪哈萨克斯坦实现工业和社会现代化的主要手段。我已经多次强调。中小企业在我国经济中所起到的重要作用。我国现有80多万个中小企业，有240万人在这些企业中工作。该领域的生产量在四年中增长了1.6倍，超过了83亿坚戈。 根据全球测评，哈萨克斯坦成为了最适合创业的国家之一，我们应当继续发扬这一趋势。中小型企业将成为我国整个社会的经济基础。为了中小企业的发展，需要通过立法加强对私有财产的全面解决方案。简化相关手续。使中小型企业可持续发展。 采取发展小企业专业化的措施非常重要，未来它可能会过渡为中型企业。应当在这个领域实行明确的破产机制。中小企业应围绕创新谋求发展。我已向政府下达了第二个五年计划与"企业活动路线图-2020"结合在一起。政府应当与全国企业家商会一起，共同为"企业新手"创立有效的辅助机制的任务。 第六，我们通向未来的道路，事关开启哈萨克斯坦人的潜力、创造新的机遇。二十一世纪的发达国家是拥有的是积极、健康、文化水平很高的公民。因此，我们需要做到： 首先，所有发达国家都拥有独一无二的高质量教育体系。我们需要进行大量的工作，以改善国民教育各个环节的质量。至2020年，计划确保哈萨克斯坦3-6岁的儿童能够百分之百接受学前教育。因此，为他们提供现代化的教学计划和方法，以及高水平的教师队伍，都很重要。在中等教育中，应让所有中学都达到纳扎尔巴耶夫重点中学的教学水平。中学毕业生应掌握哈萨克语、俄语和英语。让学生掌握批判性思维的能力，要能对信息进行独立思考和深入分析。 在未来的三年中，也就是到2017年，需要解决入学名额不足的问题，同时，将所有有必要实施两班制教学方式的学校，改为两班制教学。政府和市长应为解决这一问题提供预算拨款。在未来的两到三年内，要形成"技术"和"职业"双重的国家教育体系核心。未来应规定，国家为年轻人接受技术教育提供保障。我责成政府在2014年6月1日前，就该问题提交具体的建议。 一流大学逐渐过渡为自主管理的学术类大学。我认为，有必要建立一个支持大学生和高分学生的有效体系。我责成政府，从2016年1月1日起，将奖学金的数额提高25%。 其次，发展初级的医疗卫生救助，是我国医疗保险事业的重中之重。有必要引入强制性医疗保险的问题。国家、雇主和雇员对其健康共同承担责任，这是我国整个医疗服务体系的主要原则。经常从事体育锻炼、正确的饮食和定期进行体检，是预防疾病的基础。 第三，应当给我们的文化发展注入新的动力，制定长期的"文化政治理念"。理念中应明确，采取旨在形成具有竞争力的哈萨克斯坦人的内在文化，发展现代化文化集群的措施。 第四，要重新修订有关劳动者教育、卫生和社会保障的一揽子建议。我已委托政府制定、并将从2015年7月1日开始实施新的公务员薪金模式。该模式应确保将雇员的健康薪金增加28%，教育--增加29%，社会保障--增加40%。 第五，应对残疾公民给予更多的关注。对于他们来说，哈萨克斯坦应该成为无障碍区。要多关心这部分人群，保障残疾人就业，是我们面对自己和社会的责任。全世界都在这样做。残疾公民能够在消费服务、食品加工、农业等领域的企业中就职，我再次呼吁我们的所有企业，协助残疾公民就业。另外还可以针对企业安置5-10名残疾公民就业的特别配额。 我们应引导他们积极向上地生活，他们不仅能够获得补助津贴，还能够感受到自己身在其中，是有用的人。我们所有的社会机构、非政府组织以及"光辉祖国"党，都应开展这项工作。如果有必要，政府应与所有公司仔细研究这个问题，并作出妥善的决定。我责成政府从2015年6月1日开始，将残疾人补助金和无人供养者的社会福利款提高25%，并应针对残疾人协会的运作，完善相关的法律基础。 加强所有国家机构（从政府到地方负责人）开展与残疾人相关的工作很重要。应进一步降低贫困水平，遏制事业单位人数的攀升。尤为重要的是不能增加依赖情绪。对于所有领取国家津贴和补助的人来说，应奉行必须参与"就业和适应社会计划"的原则。 第七个方面，完善国际机构的工作。为了跻身世界30个发达国家之列，我们需要诚实竞争、公平、法治和高水平法律文化的氛围。需要采用已经调整过的国家和非政府部门及企业相互协作的方法。 法律面前人人平等应成为法制的真正基础。司法机关应在实践中采用透明、可行的方式，简单、快捷地解决所有争议。应提高整个司法体系的工作质量。拥有巨大权力的官员，应具有无可挑剔的行为和高度的专业精神。 继续制定并实施新的反腐败战略，是我们最重要的任务。行政改革不应该演变为从事不必要的文书工作和文档工作的繁琐过程。我们应该给予当地管理机构更多的自主权，同时加强公众对他们的成效问责机制。我委托政府与我的行政机关一起，在今年7月1日前，就所有这些问题给出建议。 在国有企业、创新公司和预算机构的人才政策中，必须继续实行专家负责制。我责成政府给"B"级国家公务人员提高工资，从2015年7月1日开始增加15%，从2016年7月1日开始再增加15%。 在通往跻身世界30个发达国家之列的道路上，以上这些就是我们国家和社会所面临的具体任务。我们要把这些问题体现在法律条款中，并拿出具体的解决方案。 尊敬的各位代表和政府成员！ 我们跻身世界30个发达国家行列的行动，必须按照两个阶段实施： 第一个阶段是至2030年之前，这段时间要求我们利用二十一世纪的"机遇之窗"，完成现代化突破。在此期间，哈萨克斯坦需要做的，是发达国家在上个世纪工业繁荣时期所做过的事。这是完全可行的。南韩和新加坡都走过类似的道路。在这个阶段，我们要确保我们的传统经济行业保持稳定的增长势头，同时创建强大的加工工业部门。 第二个阶段是从2030年至2050年，必须确保国家以发展知识型经济为原则，稳步发展。我们将建立强大的加工工业。在传统行业中，将实现向生产高附加值的产品进行过渡，作为知识型经济之基础的工程服务也将得到发展。 现在，我想谈谈今年我们要做的一些具体事情。考虑到"良好的开始是成功的一半"，我将对政府和国家银行下达今年的具体指示。 第一， 政府应确保今年的经济增长水平达到6-7%。与此同时，至今年年底，人均国内生产总值应不低于1.45万美元。 第二， 我责成国家银行和政府，在2014年5月1日前制定出一系列措施，在本年度中期，将通胀率降低至3-4%。 第三， 政府应与国家银行共同努力，在2014年6月1日前，制定出截止到2030年之前的全方位的"金融发展规划"。 第四， 政府应同萨姆鲁克-卡泽纳"基金会一起，针对有国家参与的所有公司进行分析，确定应转为私有企业的公司清单。其它国有部门也应进行同样的工作。今年第一季度应全面通过"2014年-2016年私有化规划"。 第五， 在今年年底前，政府应制定出至2030年在阿斯塔纳和阿拉木图市内创建城市群的战略草案。 第六， 在2014年9月1日前，政府应制定出至2030年发展哈萨克斯坦过境中转潜力的规划，并预先考虑消除国际贸易壁垒的问题。 第七， 在今年第一季度末，政府应解决建设第四炼油厂和核电站的布局、投资来源和期限的问题。

尊敬的哈萨克斯坦公民们！ 我的战友们！ 我们所有为了实现"2050年战略"这一主要目标而采取的行动，遵循的都是明确的原则。 第一， 所有决定都应遵循务实和循序渐进的原则。在经济、政治和社会生活中，不能有任何跳跃和鲁莽的实验与冒险。我们的国家和社会也应迅速改变，就如同我们周围的整个世界都将迅速改变一样 第二， 互利开放的原则。我们将国外的投资、技术与创新，广泛地吸引到我们的经济当中。我们为投资商创造了良好的工作条件。鉴于此，我们清楚地看到，将我国经济与地区和全球经济体系进行深入整合，是我国跻身世界30个发达国家行列的重要机制。这首先与我们参与建立欧亚经济联盟和加入世贸组织有关。 第三， 提高哈萨克斯坦人福祉的原则。普通民众的社会幸福感，应是我们向着主要目标迈进的最重要的指标。 第四， 全民支持原则具有重要意义。我的国情咨文，本身就是一份对我们的目标和任务进行解释的重要文件。每一位部长、市长、企业家都应负责解释，并让所有人投入这份工作。为落实本国情咨文的目标与任务而采取的具体措施，每个哈萨克斯坦人都应了解。我相信，这将成为"努尔•欧坦"党开展工作的主要课题之一。要做到这一点，国家公务员自己首先应了解并领会我们的"战略"思想。 总统事务管理局和政府各级成员、地方各级政府办公室，都应以完成所有这些任务为目的进行工作。总之，国家各机关的成员应当按要求完成当前的任务，并确保实现"2050年战略"目标。

尊敬的各位同胞！ 我们哈萨克斯坦人是一个统一的民族！命运使我们共同拥有永恒的国家--我们当之无愧的、伟大的哈萨克斯坦！永恒的国家--这是我们的国家理念，是我们哈萨克斯坦家园的灵魂，是我们祖先的梦想。在22年的主权发展中，我们建立了把所有哈萨克斯坦人团结在一起、为我们国家的未来奠定基础的核心价值观。该价值观并非源自脱离现实的理论，而是经受了时间考验的"哈萨克斯坦之路"的实践经验。 首先，是哈萨克斯坦和阿斯塔纳的独立； 其次，我们的社会环境充满了民族团结、和平与和谐； 第三，这是一个世俗社会与高度觉醒的结合； 第四，这是以工业化和创新为基础的经济增长； 第五，这是所有劳动者的社会； 第六，共同的历史、文化和语言； 第八， 这是我们应对国家安全，以及全球或地区性安全的问题。 正是由于我们拥有这些价值观，所以我们总能战胜对手，稳固我们的国家，扩大我们的成功。在这些作为国家组成部分的全民价值观中，就蕴含着"新哈萨克斯坦爱国主义"的思想基础 我委托总统事务管理局、政府和哈萨克斯坦人民大会，共同执行"哈萨克斯坦-2050"全民行动，制定并通过"永恒的国家"爱国者法案"。为了造福人民，我们设定了伟大的目标。因此，我号召所有政治力量、所有社会团体、所有哈萨克斯坦人，都积极参与到实现"2050年战略"主要目标的工作中来。我特别要对我们的年轻人说，这个"战略"就是你们的"战略"。你们参与"战略"的实施，同时收获"战略"的成果。每个人都在自己的工作岗位上努力奋斗吧！不要漠然视之，让我们与所有人一起，共同创造国家的命运！