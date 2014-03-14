哈萨克国际通讯社中文网站正式开通

哈新社阿斯塔纳讯，今天哈萨克国际通讯社中文网站正式开通。

中文网站的开通是哈新社在年初获得国际通讯社称号后实现的又一重要目标，是哈中两国友好合作关系进一步发展的见证。目前哈萨克国际通讯社已与《人民日报》和《新华社》建立了友好合作关系。 网站开通仪式将于阿斯塔纳时间今天上午10点在阿斯塔纳市《金色宫殿》中心会议室举行，届时中国驻哈萨克斯坦大使乐玉成，哈方有关部门负责人以及大众媒体代表将出席开通仪式。仪式现场将通过视频与北京联接。 哈新社90多年致力于传播政治、经济、教育、卫生、体育、文化以及社会其他方面的及时而又可靠的新闻，通过哈新社可以及时了解总统办公厅、议会、政府、各州政府机构、国家财政等各部门的相关信息 目前哈新社网站以哈语、英语、俄语传播新闻，为外国未掌握西里尔文的哈萨克族同胞专门设立有阿拉伯文字版面。 哈新社总部位于阿斯塔纳市，在我国经济与文化中心阿拉木图市设有分社。 哈新社在我国各州设有记者站，其中也包括拜科努尔。在俄罗斯、中国、土耳其、阿联酋、波兰、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国派有常驻记者。未来计划在美国、西班牙、韩国、德国、以色列、巴西以及印度派驻记者。目前在哈萨克斯坦所有新闻媒体中，哈新社www.inform.kz 网站进入前10，全球共计197国家的网民浏览我们的网站。 哈新社是亚洲和环太平洋地区新闻组织机构、独联体国家成员国新闻机构协会、突厥语系联合通讯社、国际突厥文化组织成员。 我们的合作伙伴有俄通社、吉尔吉斯通讯社、白俄罗斯通讯社、乌克兰新闻社、摩尔多瓦新闻社、亚美尼亚通讯社、阿塞拜疆通讯社、联合通讯社、西班牙独立通讯社等。 亲爱的读者朋友们，欢迎大家浏览哈新社中文网站，我们最大的目的是为广大读者朋友们提供最新的哈萨克斯坦讯息，为发展哈中友谊尽一份努力。我们的网址是www.inform.kz/chn。