成吉思汗的成功靠了"天气的帮助"

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC中文网站报道， 好天气向成吉思汗的蒙古骑兵"提供了帮助"。

科学家说，成吉思汗在13世纪初期的崛起并建立了强大的蒙古帝国，是依靠了"好天气帮忙"。

美国研究人员在研究了蒙古中部一些古老树木的年轮后发现，成吉思汗的成功恰逢1000年来最温和、最潮湿的天气。 这种气候有利于青草的繁茂生长，为以骑兵为主的蒙古大军的战马提供了丰富的饲料。 成吉思汗在统一了蒙古之后，又马不停蹄地攻占了现代版图上的整个朝鲜半岛、中国、俄罗斯、东欧、印度和东南亚。 气候变化 科学家说，在成吉思汗统治之前的1180-1190年间，蒙古曾经遭受了严重的干旱。 但在成吉思汗帝国扩张的1211-1225年间，蒙古出现了罕见的频繁雨水与温和的气候。 西弗吉尼亚大学研究树木年轮的科学家研究学者皮德森是在研究了蒙古杭爱山区的一些古老树木后发现了这种气候变化的。 该地区生长着一些千年古树，其中最古老的树木已经存活2700多年。 只 赫塞尔说，这种从极度干旱到极度潮湿温和气候的转变，无疑在人类历史上扮演了某种重要角色。 她说，当然，成吉思汗的成功不会只是因为天气变化一种因素，但天气肯定为他提供了关键的帮助。 赫塞尔和哥伦比亚大学的树木年轮研究学者皮德森是在研究了蒙古杭爱山区的一些古老树木后发现了这种气候变化的。 该地区生长着一些千年古树，其中最古老的树木已经存活2700多年。