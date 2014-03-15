新赛季哈萨克斯坦足球超级联赛最大亮点

哈新社阿斯塔纳讯，今天哈萨克斯坦足球超级联赛将拉开战幕，新赛季的最大亮点非近期获得哈国国籍的球员莫属。

新获得哈国国籍球员列表如下： 阿克托别足球俱乐部： 塔拉斯∙察里卡耶夫（1989.06.17 ，俄罗斯，前锋） 伊戈尔∙津科维奇（1987.09.17，白俄罗斯，前锋）

阿斯塔纳足球俱乐部： 内纳德∙埃里奇（1982.05.26 ，塞尔维亚，守门员） 尤金∙普斯特尼科夫（1986.04.16 ，白俄罗斯，后卫）

海拉提足球俱乐部： 迪米特里∙和米奇（1984.10.04，俄罗斯，守门员） 米哈伊尔∙巴海耶夫（1987.08.05，俄罗斯，后腰） 托布尔之前俱乐部： 尼古拉∙托涅夫（1985.11.12，马其顿，后卫） 拉乌尔∙加列列夫（1994.07.20 吉尔吉斯斯坦，后腰） 伊戈尔∙布加耶夫（1984.06.26，摩尔多瓦，前锋） 阿特劳之前俱乐部 ： 马拉提∙布图耶夫（1992.05.08，俄罗斯，后卫） 菲利普∙鲁丁（1987.03.22，白俄罗斯，后腰） 米哈伊尔∙阿凡策夫（1986.11.04，白俄罗斯，后腰） 迪米特里∙帕尔哈切夫（1985.01.02，白俄罗斯，前锋） 海沙尔 足球俱乐部 尤金∙西利亚耶夫（1984.02.22 乌克兰 守门员） 据Рrosportkz.kz网站报道，在新赛季首场比赛将有《海拉提》主场迎战《阿特劳》，体育频道将于今天下午17点50分进行现场直播 。