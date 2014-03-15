以色列发明电子骨骼服 帮助截瘫患者站立行走

国际在线报道：对于大多数瘫患病人来说，能够重新站立甚至自如行走是一个遥不可及的梦想。近日，以色列阿尔戈公司研发的一款电子骨骼服，可以帮助截瘫患者摆脱轮椅，自由行走。

两年前，埃罗尔因一场意外导致脊椎受伤而瘫痪，失去行走能力的他感到十分沮丧，甚至从来没有期望过自己还能重新站起来。但近日，以色列阿尔戈公司研发的一款电子骨骼服给他带来了莫大的福音，通过一段时间的康复练习，现在他不仅能够站立行走，甚至还可以独立爬楼梯。

埃罗尔："穿上这套装备行走的感觉就像一个机器人警察一样。我觉得这样走路的感觉好极了，它对我的消化系统也很有帮助。"

来自西奈山伊坎医学院康复中心的艾伦教授说，这款医疗设备主要由辅助患者行走的电动腿部支架、安装在躯干部位的传感器和一个装有电脑控制盒及充电电池的背包等部件组成。它可以依据患者的身高及体重自由调整。患者通过安装在手腕上的遥控器，选择行走、停止、下降或者上升等模式，将身体前倾，同时遥控器也将启动身上的传感器，使自己在一副拐杖的帮助下向前迈进。艾伦教授说，电子骨骼服将为瘫痪病患的再次行走提供可能。"电子骨骼服的诞生为瘫痪病人带来了希望，它可以帮助他们重新学会走路。一开始，我们会在一旁协助他们移动到某个地方，让患者自己体会佩戴装置行走的感觉。直到他们可以很好的控制平衡，我们会撤掉一些辅助装备。"

来康复中心的患者每周会穿戴三次电子骨骼服，根据每个人的不同情况，每次练习行走的时间约为一到一个半小时。现在，有些病人已经可以在这套装备的帮助下完成独立行走和上下楼梯等动作。对于电子骨骼服的医学用途以及它为患者们的康复带来的巨大帮助，艾伦教授感到由衷欣慰。

艾伦："随着科技的不断进步，我很高兴看到一些医疗产品可以替代轮椅或者和轮椅形成某种联合装置帮助患者进行康复。电子骨骼服可以让你重新站起来，摆脱轮椅去你想去的地方。"

医学界的理疗专家对这项产品的发明及作用也给予了高度的评价。他们认为电子骨骼服能从生理和心理两个方面大大改善瘫痪病人的健康状况。在生理方面，电子骨骼服可以加快血液循环从而帮助患者尽快复原；在心理方面，重新行走也会大大提升患者的自信心及对待生活的勇气。