美国近千万家庭净资产超百万美元 创历史记录

哈新社阿斯塔纳讯，据中新社报道，2013年美国家庭净资产(不包括主要居所)超过100万美元的家庭已达创纪录的963万，不仅比2008年增加了58%，也超过了2007年金融危机爆发之前的历史最高水平。

美国市场调研机构史佩特伦集团的最新研究报告显示，2013年，美国家庭净资产达到或超过100万美元的家庭已达963万户，比2012年增加了60万户，并首次超过2007年金融危机之前顶峰时期的920万，创历史新高。

报告显示，美国超级富豪的数量也在增加。2013年，美国13.2万户家庭净资产超过2500万美元；有124万户家庭净资产超过500万美元。同期，美国家庭净资产为10万-100万美元之间的家庭数量也大幅增加，达到2897万户。

过去几年，美国富有家庭逐渐增多。尤其是受益于去年股票市场的强劲表现，美国百万美元家庭首次超过经济危机前的最高水平，比2008年的历史低点增加了58%。

史佩特伦集团总裁乔治·沃佩尔说，这些富有家庭，在金融危机爆发后，增加了对金融危机期间跌入谷底的房地产和股市的投资，因此他们也从经济复苏中受益最多。